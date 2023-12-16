2023-12-16 09:19:48 Benzine büyük indirim
Benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası benzinde de indirim pompaya yansıdı.
Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 32,98 liradan satılıyor.
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