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Ekonomi
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Benzine büyük indirim

2023-12-16 09:19:48
Benzine büyük indirim

Benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

#1
Foto - Benzine büyük indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

#2
Foto - Benzine büyük indirim

Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası benzinde de indirim pompaya yansıdı.

#3
Foto - Benzine büyük indirim

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı.

#4
Foto - Benzine büyük indirim

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 32,98 liradan satılıyor.

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