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Teknoloji-Bilişim
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Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

2024-07-30 12:28:07
Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

İngiltere’nin yeni nesil savaş uçağı Tempest’in üretim ve montaj faaliyetlerine başlanıldı. Tempest; İngiltere, İtalya ve Japonya iş birliğiyle yürütülen GCAP Programı’nı destekliyor. İngiliz BAE Systems şirketi, Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) kapsamında hedeflenen savaş uçağının geliştirilmesini destekleyecek süpersonik demonstratör Tempest’in montajına başladı. BAE Systems yetkilileri, Tempest’in tasarımının Mayıs ayında kritik tasarım incelemesinden (CDR) geçmesiyle birlikte; ön orta, arka ve kanatların üretildiğini açıkladı.

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Foto - Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Böylelikle uçağın neredeyse yarısı şu anda üretim veya montaj aşamasında bulunuyor. İngiliz savunma şirketi birincil yapısal bileşenler için eklemeli üretim ve tasarım süreçlerini kullanıyor ve çoğu parça İngiltere’de üretiliyor. Şirket ayrıca uçağın, mühimmatları içerisinde taşımasına olanak sağlayacak “iç silah istasyonuna” sahip olacağını teyit etti. Aviation Week’e göre; Birleşik Krallık’ta iç silah istasyonuna sahip olarak üretilen son taktik savaş uçağı, ilk uçuşunu 1958’te gerçekleştiren Blackburn Buccaneer idi.

#2
Foto - Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Tempest savaş uçağı, tamamen İngiltere tarafından yürütülüyor ancak bu uçaktan çıkarılan dersler İtalya ve Japonya ile birlikte İngiltere’nin üçlü şekilde yürüttüğü GCAP programını besleyecek. Japonya, ilk uçuşunu 2016 yılında gerçekleştiren Mitsubishi X-2 adlı kendi geleceğin savaş uçağı demonstratörünü halihazırda uçurmuş durumda. Bu demonstratörün geliştirilmesinden elde edilen dersler, BAE Systems Geleceğin Muharebe Hava Sistemleri (FCAS) Genel Müdürü Herman Claesen’in “faydaların gerçekleşim kayıt defteri” olarak adlandırdığı ve girdileri GCAP ana programına besleyen bir programa aktarılıyor.

#3
Foto - Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Tempest demonstratörünün yapısal parçaları, toz halindeki titanyumun ısı ve basınç altında bir araya getirildiği, malzeme israfından tasarruf sağlayan ve dövme parçalarla ilişkili teslim sürelerini önemli ölçüde azaltan sıcak izostatik pres adı verilen bir katkı işlemi ile üretildi. Ayrıca BAE Systems, Rolls-Royce ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden test pilotları demonstratörün simülatöründe 215 saatlik simülasyon uçuşu gerçekleştirdi.

#4
Foto - Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Demonstratör uçağının boyutu, ağırlığı ya da program takvimi hakkında herhangi bir ayrıntı ortaya çıkmamış olsa da BAE daha önce Rolls-Royce tarafından sağlanan iki Eurojet EJ200 motorunu besleyecek olan uçağın serpantin kanallarının olağanüstü uzunluğunu göstermişti. Bu kanalların ölçeği, uçağın Eurofighter’dan yaklaşık üçte bir oranında daha büyük olacağını gösteriyor.

#5
Foto - Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Mevcut planlar, demonstratörün üç yıl içinde uçmasını öngörüyor. GCAP’in ise 2035 yılında ortaya çıkması hedefleniyor.

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