2024-07-30 12:28:07 Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…
İngiltere’nin yeni nesil savaş uçağı Tempest’in üretim ve montaj faaliyetlerine başlanıldı. Tempest; İngiltere, İtalya ve Japonya iş birliğiyle yürütülen GCAP Programı’nı destekliyor. İngiliz BAE Systems şirketi, Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) kapsamında hedeflenen savaş uçağının geliştirilmesini destekleyecek süpersonik demonstratör Tempest’in montajına başladı. BAE Systems yetkilileri, Tempest’in tasarımının Mayıs ayında kritik tasarım incelemesinden (CDR) geçmesiyle birlikte; ön orta, arka ve kanatların üretildiğini açıkladı.