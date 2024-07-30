Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Demonstratör uçağının boyutu, ağırlığı ya da program takvimi hakkında herhangi bir ayrıntı ortaya çıkmamış olsa da BAE daha önce Rolls-Royce tarafından sağlanan iki Eurojet EJ200 motorunu besleyecek olan uçağın serpantin kanallarının olağanüstü uzunluğunu göstermişti. Bu kanalların ölçeği, uçağın Eurofighter’dan yaklaşık üçte bir oranında daha büyük olacağını gösteriyor.