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Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

2023-09-01 12:08:41
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Ukrayna savaşının başından bu yana Batı ile Rusya arasında diplomatik görüşmeleri yürüten Türkiye, arabuluculuk çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 4 Eylül'de yapılacak görüşme merakla beklenirken dün Moskova'da gerçekleşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesinin ardından gelen açıklamalar dünya gündemine oturdu.

#1
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Küresel çapta yürüttüğü diplomatik girişimleriyle kendinden söz ettiren Türkiye, Rusya Ukrayna savaşına dair aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Savaşın başından bu yana Batılı ülkelerle soğuk savaş halinde olan Rusya ile iletişim köprüsü kuran, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yapılmasına ön ayak olan Türkiye, diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 4 Eylül'de yapılacak görüşme merakla beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

#2
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME Fidan ve Lavrov, düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki iş birliğini yanı sıra Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne de ilişkin önemli başlıklara değindi. Türkiye'nin arabuluculuk için verdiği desteği yineleyen Fidan, "Bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu görüşmemizde Sayın Lavrov'a bunu yineledim. Elimizden gelen desteği vereceğimizi de teyit ettim. Daha önce de müzakereler için ev sahipliği yapmıştık, gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı ve arabulucu rolünü sürdürmeye devam ettiğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Lavrov ise açıklamalarında Türkiye ve Rusya arasında enerji alanındaki işbirliklerine dikkat çekti. "Enerji alanında işbirliğimiz devam ediyor. Stratejik 2 projenin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunu ele aldık. Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinin uygulaması kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulması ve Rus gazının ihracatının artırılmasına yönelik projeler ele alındı" diyen Lavrov, bölgesel konularda da Fidan ile istişarelerde bulunduklarını belirtti.

#4
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

DÜNYANIN UMUDU TÜRKİYE Rusya ile diplomatik düzeyde önemli temaslar içinde bulunan Türkiye'den art arda gelen görüşmelerse bir kez daha dünya basınının gündemindeydi. Uluslararası haber ajansları, Türkiye'nin anlaşmanın sürdürülebilmesi yönündeki girişimlerine devam ettiğine yer verdi.

#5
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

"TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN KRİTİK ZİYARET" France24, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova ziyaretine dikkat çektiği haberinde, "Türkiye Dışişleri Bakanı, Tahıl Anlaşması'nın yeniden canlandırılmasının 'küresel gıda güvenliği' açısından kritik olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Fidan'ın ziyaretinin Erdoğan - Putin zirvesi öncesi için önemli bir hazırlık olduğunun altını çizen France24 haberinde, "Fidan, Başkan Erdoğan ile Putin arasında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi'de önümüzdeki hafta yapılması beklenen zirveye hazırlık yapmak üzere Moskova'daydı" sözlerini kullandı.

#6
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

"ERDOĞAN'IN ELİ GÜÇLENECEK" Alman Frankfurter Rundschau gazetesi "Rusya ve Türkiye büyük buluşmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, "Her iki ülkenin gündeminin başında Rusya'nın temmuz ayında feshettiği tahıl anlaşması yer alıyor. Tahıl anlaşmasının yeniden başlaması, özellikle yoksul ülkelerde rahatlamaya yol açacak" ifadelerine yer verdi. Fidan'ın Moskova ziyaretinin işbirliği ve küresel diplomasi için önemli olduğunun altını çizen Alman gazete, "Putin'le yapılan görüşmelerde alınacak olumlu bir sonuç, Erdoğan'ın uluslararası sahnedeki elini güçlendirebilir" sözleriyle dikkat çekti.

#7
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

RUSYA-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNE VURGU İngiliz The Telegraph gazetesi 4 Eylül'de gerçekleşecek zirvenin merakla beklendiğini vurguladı. "Erdoğan ve Putin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına izin veren anlaşmayı da görüşecek" ifadelerini kullanan İngiliz gazete, Fidan ve Lavrov görüşmesinde verilen mesajlara da geniş yer ayırdı.

#8
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

BARIŞI TÜRKİYE YÜRÜTÜYOR Yunan Kathimerini gazetesi, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova ziyaretini mercek altına aldı. Lavrov'un "Rus tahılının Türkiye'ye düşük fiyatla teslim edilmesi planı tartışılıyor" açıklamasının altını çizen Kathimerini, 4 Eylül tarihli zirveye de dikkat çekti. Yunan gazete, "Erdoğan'ın Putin'i anlaşmaya geri döndürmesi bekleniyor" diyerek Türkiye'nin barış sağlama rolüne vurgu yaptı.

#9
Foto - Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Katar merkezli haber platformu Al Jazeera, Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasındaki kritik rolünü hatırlattı. "Anlaşma Rusya'nın Temmuz ayında çekilmesinin ardından sona erdi. Ankara o zamandan beri Moskova'yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor" ifadelerini kullanan Al Jazeera, Bakan Fidan'ın görüşmesinin, 4 Eylül öncesi için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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