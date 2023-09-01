2023-09-01 12:08:41 Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler
Ukrayna savaşının başından bu yana Batı ile Rusya arasında diplomatik görüşmeleri yürüten Türkiye, arabuluculuk çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 4 Eylül'de yapılacak görüşme merakla beklenirken dün Moskova'da gerçekleşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesinin ardından gelen açıklamalar dünya gündemine oturdu.