"BİR TOPLU MEZARDA OLDUĞUMUZU SANDIK" "Bizi her saniye bombaladılar ... Her şey titriyordu. Köpekler havlıyor ve çocuklar çığlık atıyordu" diyen Elyna "Ancak en zor an, sığınağımızın doğrudan bir darbeden kurtulamayacağının söylendiği zamandı” sözleriyle yaşadığı korkuyu anlatıyor. "Buranın bir toplu mezar olacağını ve kimsenin bizi ateş altında kurtaramayacağını anladık" diye ekleyen kadın kurtuluşlarının imkansız olduğuna inanmış. Elyna Tsybulchenko "Sığınakta, sürekli titreyen ıslak ve nemli bir bodrum katında beklemenin ne kadar korkutucu olduğunu hayal edemezsiniz. Tanrı'ya füzelerin sığınağımızın üzerinden uçması için dua ediyorduk, çünkü eğer sığınağa çarparsa, hepimiz işimiz bitecekti." diyor. Tahliye edilenler Zaporizhzhia'da, otobüslerden sıcak yemek sunan bir çadıra doğru yola çıktılar. İçeride, anneler küçük çocukları besledi. Zaitseva, Azovstal'da hayatta kalmak için ne kadar zorlandıklarını anlattı: "Su bulmak için binalar arasında hareket etmek zorunda kaldık. Babam da dahil olmak üzere tüm erkekler bunu bizim için yaptılar "dedi. "Yaralandılar ama şükürler olsun ki yaraları ölümcül değildi."