Avrupa'da 100 milyar dolarlık yeni sistem! Askeri hareketlilik sistemi: Askeri Schengen paketi... AB İlan etti

Tüm çalışmalar, her üye ülkenin bir ulusal koordinatörden oluşan yeni bir askeri hareketlilik ulaştırma grubu tarafından koordine edilecek. Grup ayrıca, dört kritik askeri koridoru iyileştirmek için gerekli 500 altyapı projesinin finansman önceliğini belirleyecek. Bu projeler, yollar, demiryolları, limanlar, havaalanları, tüneller ve köprüler gibi altyapıların askeri ekipmanın ağırlığı ve boyutuna dayanacak şekilde modernize edilmesini kapsıyor. Tzitzikostas, “Lojistik ağlar savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde fark yaratır. Odak noktamız, kısa vadeli ve hızlı kazanım yatırımlarıyla kapasiteyi hızlı artırmak” dedi. Maliyet ve finansman Tzitzikostas, bu çalışmalar için 100 milyar avro gerektiğini tahmin ediyor, ancak AB’nin mevcut 2027’ye kadar olan çok yıllı bütçesinde sadece 1,7 milyar avro askeri hareketlilik için ayrılmış durumda. Komisyoner bunu “okyanusta bir damla” olarak nitelendirdi. 2028’de başlayacak sonraki yedi yıllık bütçe için önerilen miktar 18 milyar avro, yani on kat artış, ancak hedefin hâlâ çok altında. Tzitzikostas, bunun üye devletlerin kullanabileceği tek kaynak olmadığını belirtti. Altyapı yatırımları çift amaçlı olduğundan, üye devletler bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen uyum fonları ve SAFE savunma kredi programı kaynaklarına da erişebilecek. AB üye ülkeleri, çoğu NATO üyesi olduğu için bu yatırımları ittifakın yeni bütçe hedeflerine de dahil edebilecek. Tzitzikostas, “Sadece para değil, bu paket aynı zamanda bir çerçeve oluşturuyor” sözlerini kullandı. Hız ve verimlilik ön planda Komiser, “Dünya şu anda kolay bir jeopolitik ortam sunmuyor. Daha hızlı hareket etmeyi, daha çok çalışmayı ve sonuçları beklenenden çok daha erken elde etmeyi öğrenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.