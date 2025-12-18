Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?
Bakan Işıkhan, asgari ücret için rakam konuşmanın erken olduğunu belirtirken, Ankara kulislerinde yeni ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık edecek. Komisyonda ekonomik veriler ve güncel raporlar ele alınacak. Yapısal değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.