Ekonomi
14
Yeniakit Publisher
Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Bakan Işıkhan, asgari ücret için rakam konuşmanın erken olduğunu belirtirken, Ankara kulislerinde yeni ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık edecek. Komisyonda ekonomik veriler ve güncel raporlar ele alınacak. Yapısal değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret için hangi rakamlar gündemde? Komisyon, 2025 yılı için asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılına ilişkin zam oranları ise Ankara kulislerinde farklı senaryolarla tartışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında gerçekleşeceğine yönelik açıklaması, asgari ücret beklentilerini bu seviyelere yaklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “işverenler de elini taşın altına koymalı” açıklamasının ardından, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Bakan Işıkhan: Rakam konuşmak için erken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, sürecin sosyal diyalogla ilerleyeceğini vurguladı. İkinci toplantıda bir rakam belirlenip belirlenmeyeceği sorusuna ise “Rakam için çok erken. Önce tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor” yanıtını verdi.

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

İlk toplantıda ne oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirdi. Toplantıya işçi tarafı katılmazken, işveren tarafında TİSK yer aldı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmelerde herhangi bir rakam telaffuz edilmedi.

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Karar ne zaman açıklanacak? Komisyonun, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı yapması bekleniyor. Nihai kararın 31 Aralık’a kadar açıklanması ve yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

2026 asgari ücret için olası zam senaryoları Konuşulan zam oranlarına göre 2026 yılı asgari ücret senaryoları şöyle:

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Yüzde 20 zam Net: 26.584 TL Brüt: 31.206 TL

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Yüzde 25 zam Net: 27.630 TL Brüt: 32.506 TL

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Yüzde 28,5 zam Net: 28.404 TL Brüt: 33.417 TL

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Yüzde 30 zam Net: 28.735 TL Brüt: 33.807 TL

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Yüzde 35 zam Net: 29.841 TL Brüt: 35.107 TL

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Yüzde 40 zam Net: 30.946 TL Brüt: 36.407 TL

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret artışı hangi ödemeleri etkileyecek? Yeni asgari ücretle birlikte yalnızca maaşlar değil, birçok sosyal ve ekonomik kalem de değişecek. Zamla birlikte işsizlik maaşının alt ve üst sınırları güncellenecek, kıdem ve ihbar tazminatları artacak. Ayrıca en düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretleri ve Genel Sağlık Sigortası primlerinde de yeni tutarlar uygulanacak.

Foto - Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

