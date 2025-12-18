Asgari ücret senaryoları: Masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret için hangi rakamlar gündemde? Komisyon, 2025 yılı için asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılına ilişkin zam oranları ise Ankara kulislerinde farklı senaryolarla tartışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında gerçekleşeceğine yönelik açıklaması, asgari ücret beklentilerini bu seviyelere yaklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “işverenler de elini taşın altına koymalı” açıklamasının ardından, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.