Ankara'ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İngiltere temaslarında Türkiye’nin diplomasi gücüne dikkat çekerek, “Türkiye, dünyada diplomasiyi en etkili kullanan ülkelerin başında geliyor” açıklamasıyla Londra’da gündem oluşturdu. Ala ve heyet, İngiltere’de hem bölgesel hem küresel meselelerde Türkiye’nin vazgeçilmez bir aktör olduğuna vurgu yaptı. İki ülke arasında ekonomi, güvenlik, ticaret ve savunma sanayi alanlarında daha yakın işbirliği için güçlü bir ortak irade ortaya konuldu.