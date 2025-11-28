  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İngiltere temaslarında Türkiye’nin diplomasi gücüne dikkat çekerek, “Türkiye, dünyada diplomasiyi en etkili kullanan ülkelerin başında geliyor” açıklamasıyla Londra’da gündem oluşturdu. Ala ve heyet, İngiltere’de hem bölgesel hem küresel meselelerde Türkiye’nin vazgeçilmez bir aktör olduğuna vurgu yaptı. İki ülke arasında ekonomi, güvenlik, ticaret ve savunma sanayi alanlarında daha yakın işbirliği için güçlü bir ortak irade ortaya konuldu.

#1
Foto - Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

İngiltere'de resmi temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz, AK Parti Londra Temsilciliğini ziyaret etti.

#2
Foto - Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

Ziyaretin ardından Ala ve Sırakaya, heyetin temaslarına ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu. Ala, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik vizyonuyla Türkiye'nin diplomaside çok önemli mesafe katettiğini belirterek "Türkiye, dünyada diplomasiyi en etkili kullanan ülkelerin başında geliyor." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

Sırakaya da Türkiye'nin halihazırda hem bölgesel hem de küresel aktör olduğunu vurgulayarak, ziyaretlerinde bunu gözlemleme imkanı bulduklarını anlattı. İkili ticari ilişkiler, ekonomi, düzensiz göçün kontrolü ve Avrupa'nın güvenliği başta olmak üzere Türkiyesiz senaryonun düşünülemeyeceğini ifade eden Sırakaya, bu bağlamda, Türkiye ve İngiltere'nin çok daha yakın çalışması gerektiği konusunda ortak iradenin söz konusu olduğunu aktardı.

#4
Foto - Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

Bu arada Ala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-İngiltere Dostluk Grubu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde, stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomi, ticaret, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele dahil olmak üzere her alanda ilişkilerimizi derinleştirmenin ülkelerimiz açısından önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı
Sosyal Medya

Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı

Bir dönem sosyal medyada boy gösterip “Türkiye bir doktor kaybetti, Almanya bir doktor kazandı” diyerek havalimanlarından poz verenlerin hik..
Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı
Gündem

Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı

Başkent Ankara’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e yükseldi. Korkutan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ..
Türkiye'den jet hızında açıklama: Endişeyle karşılıyoruz
Gündem

Türkiye'den jet hızında açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki doğal gaz sahasına yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.
Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti
Dünya

Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivistler, İsrail’de alıkonulmaların..
Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi
Gündem

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

Gaziosmanpaşa'da 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, işletme sahibi tarafından 'az sipariş' ve..
Hong Kong'daki yangın faciasında korkunç bilanço
Dünya

Hong Kong'daki yangın faciasında korkunç bilanço

Hong Kong'da meydana gelen yangın faciasında sitede çıkan yangında 75 kişi hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23