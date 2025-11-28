Ankara’ya çarpıcı mesaj: Listenin başında Türkiye var

Sırakaya da Türkiye'nin halihazırda hem bölgesel hem de küresel aktör olduğunu vurgulayarak, ziyaretlerinde bunu gözlemleme imkanı bulduklarını anlattı. İkili ticari ilişkiler, ekonomi, düzensiz göçün kontrolü ve Avrupa'nın güvenliği başta olmak üzere Türkiyesiz senaryonun düşünülemeyeceğini ifade eden Sırakaya, bu bağlamda, Türkiye ve İngiltere'nin çok daha yakın çalışması gerektiği konusunda ortak iradenin söz konusu olduğunu aktardı.