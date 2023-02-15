Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Belirtilen tarihten önceki bir Gümrük Beyannamesi tescil tarihini havi işlenmemiş altın ithalatları, ilgili mevzuat ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Prosedüründe belirtilen süreler içinde olmak koşuluyla Borsa saklama kasasına teslim edilebilecektir. Söz konusu Prosedür'de belirtilen Ek-3 Borsa İstanbul İthalat Öncesi Bildirim Formu (Ek-3 Formu) kapsamında Borsaca daha öncesinde onay verilmiş olsa bile Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15.02.2023 tarihi ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılamayacaktır.