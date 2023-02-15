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Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak
Ekonomi
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Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

2023-02-15 09:21:07
Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15 Şubat 2023 ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı, mal mukabili ödeme şekli ile yapılamayacak.

#1
Foto - Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyonel Direktörlüğü, mal mukabili ödeme şekli ile gerçekleştirilen altın ithalatı hakkında açıklama yaptı.

#2
Foto - Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 7'nci maddesinin (a) bendi ve 20'nci maddesinin birinci fıkrası, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)'in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 15.02.2023 tarihi ve sonrasında (Gümrük Beyannamesi tescil tarihi esas alınacak şekilde) Bakanlığın ikinci bir kararına kadar mal mukabili ödeme şekli ile işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilmemesinin uygun bulunduğu hatırlatıldı.

#3
Foto - Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu çerçevede Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15.02.2023 ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı, mal mukabili ödeme şekli ile yapılamayacaktır.

#4
Foto - Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Belirtilen tarihten önceki bir Gümrük Beyannamesi tescil tarihini havi işlenmemiş altın ithalatları, ilgili mevzuat ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Prosedüründe belirtilen süreler içinde olmak koşuluyla Borsa saklama kasasına teslim edilebilecektir. Söz konusu Prosedür'de belirtilen Ek-3 Borsa İstanbul İthalat Öncesi Bildirim Formu (Ek-3 Formu) kapsamında Borsaca daha öncesinde onay verilmiş olsa bile Gümrük Beyannamesi tescil tarihi 15.02.2023 tarihi ve sonrası olan işlenmemiş altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılamayacaktır.

#5
Foto - Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Diğer taraftan iş bu Duyuru öncesinde Ek-3 Formu kapsamında mal mukabili ödeme şekli ile ithalat yapılacağını bildiren üyeler, ödeme şeklini peşin ödeme olarak değiştirmek ve ithalatı bu şekilde gerçekleştirmek istemeleri halinde Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Operasyon Direktörlüğü ile iletişime geçerek ilgili formda değişiklik yapabileceklerdir.

#6
Foto - Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan bir ithalat kapsamında işlenmemiş altının Borsa saklama kasasına getirilmesi halinde mahrecine iade prosedürü uygulanacaktır. Ayrıca iş bu Duyurudan itibaren Ek-3 Formu kapsamında ödeme şekli mal mukabili olan yeni başvurular Borsamızca kabul edilmeyecektir."

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