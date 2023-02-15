Altın ithalatı mal mukabili ödeme şekli ile yapılmayacak

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 7'nci maddesinin (a) bendi ve 20'nci maddesinin birinci fıkrası, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)'in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 15.02.2023 tarihi ve sonrasında (Gümrük Beyannamesi tescil tarihi esas alınacak şekilde) Bakanlığın ikinci bir kararına kadar mal mukabili ödeme şekli ile işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilmemesinin uygun bulunduğu hatırlatıldı.