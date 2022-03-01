Altın fiyatları son dakika baş döndürüyor! 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, altın, cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları vatandaşlar tarafından bir hayli araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yatırım yapmaya devam ediyor. Savaşın 6. gününde canlı altın fiyatları sorgulaması her zamankinden daha çok araştırılıyor. 20 Aralık’ta dereye alının kur korumalı TL mevduat hesabının işleme başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında köpük bir hayli alınmıştı. Ukrayna savaşıyla birlikte 20 Aralık’tan bu yana gram altın en yüksek seviyesini görerek 920 TL’ye kadar çıktı. Anlık altın fiyatları küresel piyasalarda da bir hayli hareketli. Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu da yine altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL, ne kadar? İşte 1 Mart 2022 Salı canlı altın fiyatı, gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları…