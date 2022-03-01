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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika baş döndürüyor! 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, altın, cumhuriyet altını kaç TL?

2022-03-01 09:13:59
Altın fiyatları son dakika baş döndürüyor! 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, altın, cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları vatandaşlar tarafından bir hayli araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yatırım yapmaya devam ediyor. Savaşın 6. gününde canlı altın fiyatları sorgulaması her zamankinden daha çok araştırılıyor. 20 Aralık’ta dereye alının kur korumalı TL mevduat hesabının işleme başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında köpük bir hayli alınmıştı. Ukrayna savaşıyla birlikte 20 Aralık’tan bu yana gram altın en yüksek seviyesini görerek 920 TL’ye kadar çıktı. Anlık altın fiyatları küresel piyasalarda da bir hayli hareketli. Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu da yine altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı bugün ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL, ne kadar? İşte 1 Mart 2022 Salı canlı altın fiyatı, gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları…

#1
Foto - Anlık altın fiyatları mart ayının girmesiyle birlikte ne kadar olduğu araştırılıyor. Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yükselmeye devam ederken, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve tam altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırım kararı alması Rusya’nın da buna misilleme olarak karşılık vermesi piyasaları bir hayli tedirgin ederken, yatırımcı parasını güvenli liman olarak gördüğü altına yatırmayı sürdürüyor. Peki 1 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Anlık altın fiyatları mart ayının girmesiyle birlikte ne kadar olduğu araştırılıyor. Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yükselmeye devam ederken, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve tam altın fiyatları da oldukça merak ediliyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırım kararı alması Rusya’nın da buna misilleme olarak karşılık vermesi piyasaları bir hayli tedirgin ederken, yatırımcı parasını güvenli liman olarak gördüğü altına yatırmayı sürdürüyor. Peki 1 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.905,73 TL, 1.906,14 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.905,73 TL, 1.906,14 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 844,82 TL, 859,79 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 844,82 TL, 859,79 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 847,16 TL, 847,32 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 847,16 TL, 847,32 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.355,22 TL, 1.385,09 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.355,22 TL, 1.385,09 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.421,80 TL, 5.524,51 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.421,80 TL, 5.524,51 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.702,43 TL, 2.770,73 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.702,43 TL, 2.770,73 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.421,80 TL, 5.524,51 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.421,80 TL, 5.524,51 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.632,73 TL, 5.775,34 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.632,73 TL, 5.775,34 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 463,02 TL, 563,77 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 463,02 TL, 563,77 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 766,83 TL, 801,35 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 766,83 TL, 801,35 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.641,00 TL, 14.019,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.641,00 TL, 14.019,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,84 TL, 10,85 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,84 TL, 10,85 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,33 TL, 24,34 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,33 TL, 24,34 TL,

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