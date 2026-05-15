Almanlar 'ders çıkarmak gerek' diyerek duyurdu: Depolar boşaldı, Türkiye'nin kapısını çalmaya başladılar
Alman medyasından FAZ, “NATO’nun Türkiye’den alabileceği dersler” başlıklı bir makale yayınladı. İşte makaleden öne çıkan detaylar...

Krizlerle sınanmış olan Türkiye, silah ithalatçısından silah ihracatçısına dönüşüyor, İHA’lar ve füzeleriyle öne çıkıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte bundan etkilenmiş durumda.

TCG Anadolu adeta bir güç gösterisi yapar gibi Topkapı Sarayı’nın dibinde duruyor ve bu bir tesadüf değil. Birkaç kilometre ötesinde Türkiye’nin en büyük savunma sanayii fuarı SAHA 2026 gerçekleştiriliyor. SAHA 2026, Türk gücünün bir gösterisi; askeri, teknolojik ve ekonomik olarak. Sayılar açık; sekiz yıl önce ilk fuara 12 ülkeden 189 katılımcı ve 13 bin ziyaretçi gelmişti.

Fuarın beşincisine ise 76 ülkeden 1760 katılımcı ve 100 bin ziyaretçi geldi. Katılımcılar arasında Almanya’dan tedarikçiler ve Çin’in önde gelen silah üreticilerinden Norinco da bulunuyor. Türkiye’nin savunma sanayii ihracatları 2002’den bu yana 40 katladı; 248 milyon dolardan 10 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan krizler ve Ankara’nın bölgesel siyasi çıkarları, ülkeyi en büyük on birinci silah ihracatçısı haline getirdi.

Bunu mümkün kılan şey, Türk üreticilerin dünya piyasasında talep edilen ürünleri sunması. Ukrayna savaşında meşhur olan Baykar İHA’ları bugün 37 ülkede uçuyor; aralarında NATO ülkeleri de var.

Endonezya test aşamasında olan hayalet savaş uçağı KAAN’ı satın alırken Pakistan’da Türk yardımıyla denizaltılar modernize ediliyor, Malezya Roketsan’dan füzeler ve STM’den gemiler satın alıyor. Ukrayna ve muhtemelen yakında Hırvatistan için de korvetler üretiliyor.

Sene başında büyük bir başarı olarak Havelsan uçuş simülatörleri de dahil olmak üzere İspanya’ya Hürjet eğitim uçakları satıldı. Şimdi ise Avrupa’ya daha fazla satış umuluyor.

Welt gazetesine göre Almanya, Türk orta ve uzun menzilli füzelerine ilgi duyuyor. Türk şirketleri İtalya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Estonya’da ortak üretim ve ortak şirketlerde faaliyet gösteriyor. Mevcut küresel durum Türkiye’nin işine geliyor. Orduların depoları boş, ABD’de de üretim yetişmiyor. Türk medyasına göre Körfez’den Türkiye’ye yönelik siparişler var.

Türkiye (ambargolara karşı bağımsız savunma sanayii için) kendi silahlarını kendisi üretiyor. Bunun nereye vardığını ise SAHA 2026 gösteriyor. Örneğin 6000 km menzile sahip ilk Türk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, tırlara monte edilmiş lazer güdümlü İHA savunma sistemleri, yeraltı İHA’ları ve Çelik Kubbe. Çelik Kubbe, ülkeyi havadan saldırılara karşı savunacak ve Patriot füzelerini gereksiz kılacak. KAYNAK: X/BEDRETTİN BÖLÜKBAŞI

