Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Alkollü sürücü, kantarın topuzunu kaçırdı: Polisin sabrını sınadı, devlete saydırdı
Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu halde kamyonetle trafiğe çıkan sürücü, trafik polislerinin sabrını sınayarak, "Valla devlet çok sıktı, siz de bizi çok sıktınız" dedi. "Çektiğin adamları bir düşün taşın öyle çek. Yarın seni çağıracağım. Ağırlığımı göreceksin T.C'ni var bana" sözleriyle gazetecileri de tehdit eden şahsa 11 bin 433 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el kondu.