Alkollü sürücü, kantarın topuzunu kaçırdı: Polisin sabrını sınadı, devlete saydırdı

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu halde kamyonetle trafiğe çıkan sürücü, trafik polislerinin sabrını sınayarak, "Valla devlet çok sıktı, siz de bizi çok sıktınız" dedi. "Çektiğin adamları bir düşün taşın öyle çek. Yarın seni çağıracağım. Ağırlığımı göreceksin T.C'ni var bana" sözleriyle gazetecileri de tehdit eden şahsa 11 bin 433 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el kondu.

2
#1
Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta Uğur Ç. (36) idaresindeki 68 ACC 405 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#2
Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı. Sürücünün, yasal sınırın 5 katını aşkın 1.10 promil alkollü ve kamyonetin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Polis memurunun "Ne içtin?" sorusuna önce "Herhangi bir şey içmedim" diye cevap veren sürücü, daha sonra "İçtiğim 2 tane. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken, "Ceza yazın tamam, ehliyet puanım düşmesin de" diye konuştu. Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Cezada rekor yedim. Valla devlet çok sıktı, siz de bizi çok sıktınız. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu.

#3
Ardından görevini yapan gazeteciye yönelen Uğur Ç., "Çektiğin adamları bir düşün taşında öyle çek. Yarın söz seni çağıracağım. Bakalım senin ağırlığını ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yarın göreceğiz. Ben seni çağıracağım. T.C'ni ver bana" deyip tehdit etti.

#4
Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 166 lira olmak üzere toplamda 11 bin 433 lira para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edilirken, sürücü Aksaray Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere önce sağlık kontrolüne sonra da polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

böyle kaşarlanmış utanma ve devletten korku topluma ve kanunlara saydı duygusunu kaybetmiş kriminal tipler için RADİKAL PİŞMAN VE İMHA EDİCİ ÇÖZÜMLERİN VAKTİ ÇOKTAAAN GEÇTİ! her olayda DEVLETE SAYGI YOKOLUYOR BUNLARDA CESARET ARTIYOR....böyle gitmez

...............................

oflu baba

YOKMU SAGDA SOLDA BIR CIVILI SOPA SEREFSIZIN AGIRLIGINI ALIN ICTIGI ICKININ SISESINIDE IBNENIN MABADINA SOKUN ZIBIDININ LIBOS OLSUN.SELAMUN ALEYKUM?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
