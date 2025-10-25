Alkollü sürücü, kantarın topuzunu kaçırdı: Polisin sabrını sınadı, devlete saydırdı

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı. Sürücünün, yasal sınırın 5 katını aşkın 1.10 promil alkollü ve kamyonetin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Polis memurunun "Ne içtin?" sorusuna önce "Herhangi bir şey içmedim" diye cevap veren sürücü, daha sonra "İçtiğim 2 tane. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken, "Ceza yazın tamam, ehliyet puanım düşmesin de" diye konuştu. Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Cezada rekor yedim. Valla devlet çok sıktı, siz de bizi çok sıktınız. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu.