AK Parti vekilleri, Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi

Yoldaki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Özkan, "163 kilometrelik otoban inşaatının bugün hamdolsun gerçekleşme oranı itibarıyla yarıyı aşmış olduğunu yerinde bizzat görerek inceledik. Bugüne kadar 40 milyon metreküp yarma ve 38 milyon metreküp dolgu ile birlikte inşallah bu viyadükler bağlantı yolları ile beraber 2022 yılının sonunda artık otobanın yavaş yavaş hizmete alınması aşamasına geçmiş olacağız." dedi. Çalışmaların hızla ilerlediğini aktaran Özkan, "Denizli'mizi denize götürecek, İzmir’e götürecek ve Denizli’de üretilen ürünlerin uluslararası pazarlarda naklinin gerçekleştirecek olan ve üretim, istihdam, ihracat istikametinde refahı arttıracak ve artan refahı Denizli ve ülkemizin faydasına sunacak olan otoban inşaatının inşallah Denizli'ye, ülkemize, iş dünyamıza, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.