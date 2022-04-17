AK Parti vekilleri, Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi

Milletvekili Şahin Tin ise Türkiye’nin büyük yatırımlarından birisini yerinde gördüklerini anlatarak "Denizli-Aydın otobanı Denizli ve Ege Bölgesi için çok önemli. Çok hızlı bir çalışma var. İnşallah 2022 yılı sonuna bazı bölümleri yetişecek, 2023 yılında haziran ayında biteceğini söylüyor mühendis arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın her zaman koymuş olduğu bir hedef var. O da şudur, evet yol medeniyettir, yol aynı zamanda ticarettir, ihracattır, aynı zamanda eğitimdir. Yani yolla beraber her yere en üst seviye doğru gidilir. Bu anlamda Denizli’nin uzun yıllar hayali olan otobana kavuşmuş olacağız inşallah." dedi.