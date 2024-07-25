7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

Musk ayrıca, Tesla’nın Robotaxi projesinin de Ekim ayına ertelendiğini ve bu tarihte başka sürprizlerin de olacağını söyledi. Yani, Ekim ayında Tesla’dan gelecek haberleri dört gözle bekliyoruz. Belki de Robotaxi ile ilgili daha fazla detay öğreniriz ya da başka bir sürprizle karşılaşırız. Tesla Roadster modeli için nihayet üretime geçip geçmeyeceğini görmek için bekliyoruz. Bu araç, hem hız hem de menzil açısından çığır açacağının sözünü veriyor. Tesla’nın bu yeni amiral gemisi, elektrikli araç dünyasında büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.