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Teknoloji-Bilişim
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7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

2024-07-25 03:11:49
7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

Milyarder iş insanı Elon Musk, yeni Tesla Roadster modelinin üretimine başlama tarihini doğruladı.

#1
Foto - 7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

Beklenen an nihayet yaklaşıyor. Elon Musk, yeni Tesla Roadster modelinin gelecek yıl üretime başlayacağını bir kez daha doğruladı. Bu süper elektrikli canavar, sonunda yollara çıkmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - 7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

2017’de tanıtılan ve 2020’de üretime geçmesi beklenen bu aracın çıkışı defalarca ertelenmişti, ama bu sefer işler ciddiye bindi. İşte detaylar…

#3
Foto - 7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

Elon Musk: Tesla Roadster modeli üretimine 2025’te başlıyoruz

#4
Foto - 7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

2017’de yeni Tesla Roadster modeli prototipini gördüğümüzde hepimiz heyecanlanmıştık. Ancak, o günden beri bir sessizlik hakimdi. 2020’de üretime geçecekti, sonra 2021 dedik, sonra bir de baktık ki 7 yıl geçmiş. Ancak Elon Musk, son mali rapor toplantısında, Roadster’ın mühendislik geliştirmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bazı yükseltme planları olduğunu belirtti. Yani bu kez gerçekten olacak gibi. Musk, bu yılın başlarında, yeni nesil Tesla Roadster modelinin ilerlemesi hakkında nadir bir açıklama yaparak, yıl sonunda güncellenmiş bir model tanıtmayı planladıklarını belirtmişti. 7 yıllık tasarımın ardından gelecek bu güncellenmiş model, 2025’te piyasaya sürülecek. Ve Musk’a göre, bu araç “özel bir şey” olacak.

#5
Foto - 7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

Musk ayrıca, Tesla’nın Robotaxi projesinin de Ekim ayına ertelendiğini ve bu tarihte başka sürprizlerin de olacağını söyledi. Yani, Ekim ayında Tesla’dan gelecek haberleri dört gözle bekliyoruz. Belki de Robotaxi ile ilgili daha fazla detay öğreniriz ya da başka bir sürprizle karşılaşırız. Tesla Roadster modeli için nihayet üretime geçip geçmeyeceğini görmek için bekliyoruz. Bu araç, hem hız hem de menzil açısından çığır açacağının sözünü veriyor. Tesla’nın bu yeni amiral gemisi, elektrikli araç dünyasında büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.

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