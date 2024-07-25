7 yıl ertelenen Tesla Roadster'ın çıkış tarihi netleşti

2017’de yeni Tesla Roadster modeli prototipini gördüğümüzde hepimiz heyecanlanmıştık. Ancak, o günden beri bir sessizlik hakimdi. 2020’de üretime geçecekti, sonra 2021 dedik, sonra bir de baktık ki 7 yıl geçmiş. Ancak Elon Musk, son mali rapor toplantısında, Roadster’ın mühendislik geliştirmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bazı yükseltme planları olduğunu belirtti. Yani bu kez gerçekten olacak gibi. Musk, bu yılın başlarında, yeni nesil Tesla Roadster modelinin ilerlemesi hakkında nadir bir açıklama yaparak, yıl sonunda güncellenmiş bir model tanıtmayı planladıklarını belirtmişti. 7 yıllık tasarımın ardından gelecek bu güncellenmiş model, 2025’te piyasaya sürülecek. Ve Musk’a göre, bu araç “özel bir şey” olacak.