56 yıllık Türk markası Selpak ve Solo satılıyor! Yeni sahibi ve satış bedeli herkesi şaşırttı
Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamı Malezya merkezli şirkete satılıyor. Dev satışın değeri 600 milyon dolar olarak açıklandı.
Eczacıbaşı Holding, Türkiye'de temizlik kağıdı sektörünün önde gelen markaları Selpak ve Solo'nun sahibi Sanipak'ın tamamının satışı için Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd ile anlaşma sağladı. Şirket, satış sürecine ilişkin detayları yayımladığı bültenle kamuoyuna duyurdu.
Açıklamada, Sanipak'ın dünyanın en büyük selüloz ve kağıt üreticilerinden birine devredileceği vurgulandı. Satış işleminin, belirli finansal düzenlemelerin ardından tamamlanacağı belirtildi.
Anlaşmaya göre satış bedeli, 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden hesaplanacak. Nihai tutar ise finansal borç, nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerinin ardından işlemin kapanışında kesinleşecek.
Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de kurulan İpek Kağıt tesislerinde başlattı.
Selpak markası zamanla sektörün simgesi haline gelirken, Solo'nun yanı sıra Silen ve Servis markaları da şirket bünyesinde yer aldı.
