DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez ise bölgenin doğa turizmine çok yatkın bir yer olduğunu ve bundan dolayı milli park ilan ettiklerini belirterek, “Türkiye'nin en son milli park ilan edilen yeri burasıdır. Van'da kongreyi yapınca dedik ki; Türkiye'nin her yerinden gelen bilim adamları, bölge müdürleri, yurt dışından gelen bilim adamlarımız var. Final gezimizi de Hakkari'de yapalım ve Hakkari'ye geldik. Hakkari'yi, buzul göllerini, buzulları, buradaki flora ve faunayı tanıtmak için buradayız. İnşallah Hakkari için iyi bir tanıtım olur. Bundan sonra her geçen yıl buraya gelecek turist sayısının artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da, kongreye ülkenin her yerinden tüm meslek gruplarından temsilcilerin katıldığını belirtti.