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Gıda
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10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

2024-06-04 14:57:40
10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

Bayburt'ta havaların ısınmasıyla birlikte protein deposu mantarın ve bin bir derde deva çaşır otunun zorlu mesaisi başladı.

#1
Foto - 10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

Bayburt’a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyü sakinlerinden Tunay Mutlu isimli vatandaş, sabahın erken saatinde güne başlayarak, mantar toplamak için yola koyuluyor. 10-15 kilometre yol kat ederek, protein deposu mantarı Dereçımağıl mevkiinde toplayan Mutlu, mantar topladığı yerlerden aracıyla geçerken birkaç defa ayıya rastladığını belirtti. Buna rağmen dağlarda bitki toplamaktan vazgeçmediğini vurgulayan Mutlu, bitkilerin doğal ağrı kesiciler, antibiyotikler olduğunu kaydetti.

#2
Foto - 10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

Yıllarca mantar, evelik, çaşır otu topladığını bildiren Mutlu, hangi mantarın toplanacağını, hangisinin tüketilmeyeceğini de iyi bildiğini söyledi. Vatandaşların bilmedikleri mantarları tüketmemesi çağrısında bulunan Mutlu, mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - 10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

Yöre halkının her zaman kalabalıkla, şenlikle mantar, evelik, çaşır, yemlik topladığını ifade eden Mutlu, köy sakinlerinin dağda hayvan otlattıklarını belirterek, bugün mantar toplamaya tek başına geldiğini söyledi.

#4
Foto - 10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

Protein deposu mantarın kalp damar hastalıklarına, çaşır otunun da kas ağrılarına, sindirim sistemine iyi geldiğini savunan Mutlu, "Bugün Bayburt'un Başçımağıl köyünde, Dereçımağıl mevkiinde mantar, çaşır, evelik, yemlik gibi doğanın insan oğluna sunduğu nimetleri toplayarak, günü tamamlamaya çalışacağız. Bu işler kalabalıkla, toplu bir şekilde daha güzel oluyor ancak hayvanların doğum zamanı olduğundan köy sakinlerimiz dağda koyun, kuzu başındalar. O yüzden ben bugün tek başıma topluyorum.

#5
Foto - 10-15 km yol kat ediyorlar! Protein deposunun zorlu yolculuğu

Doğanın bize sunduğu nimetlerden biri olan mantarın kalp, damar hastalıklarına iyi geldiği herkesçe biliniyor. Çaşır otu tetik çaşır ve akıllı çaşır olarak ikiye ayrılır. Bunların da kas ağrılarına, sindirim sistemine iyi geldiğini biliyoruz. Evelik için büyüklerimiz hep "Evelik evelik, 7 derde derman evelik" derlerdi. Bu bitkilere doğanın insanoğluna sunduğu doğal ağrı kesicilerdir, antibiyotiklerdir diyebiliriz. Çaşır otunun bu yapraklarını lora kattığınızda otlu peynir olur. Çaşır otunun birçok vitamini içerisinde barındırdığını biliyoruz. Bu bitkiler kısacası doğanın bize sunduğu eşsiz nimetlerdir. Evelik ise, meşhur lor dolmamızın hammaddesidir. Mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini bizler büyüklerimizden dinleyerek, duyarak öğrendik şimdilerde ise uygulamaya çalışıyoruz" dedi. Yöre halkının severek tükettiği, kuşburnu marmelatı, tatlı çorba yapımında kullandığı kuşburnuyu yaklaşık 2 ay sonra toplamaya başlayacaklarını ifade eden Mutlu, "Yaklaşık 1-2 ay sonra kuşburnu, dağ elması ve yaban armudu gibi meyveleri kalabalıkla birlikte daha şenlikli bir ortamda inşallah toplayacağız. Dereçımağıl mevkiinden tüm herkese seslenmek istiyorum; bilmeyen, bilip de gelemeyen, gelip de toplamakta sıkıntı çeken ülkemizin vatandaşlarına her zaman yardımcı oluruz. Gelenlere çayımız, çorbamız her zaman vardır. Misafirlerimize kapımız her zaman açıktır" diyerek konuştu.

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