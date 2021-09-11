1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar! TEKNOFEST'ten 2 ödül ile döndüler

"Biz bu aracı yaklaşık 45 günlük bir süreçte hazırlayabildik. Öncesinde ’online’ toplantılarda planlamalarımızı yaptık. Daha sonrasında öğrenci arkadaşlarımız finallerinden sonra Samsun’a geldiler. Birçoğu il dışından katılım gerçekleştiriyor. Bu aracı tasarlarken şu motto ile yola çıkmıştık: ‘Biz bu aracı yüzde yüz yerli yapmalıyız.’ Çünkü rakiplerimiz de yerliliğe önem veriyor. Bizim aracımızın motoru, motor sürücüsü, batarya kutusu, batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi ve yerleşik şarj birimi yerlidir. Bu TÜBİTAK’ın istediği temel kriterlerdendi. Bu kriterleri 45 günlük kısa bir sürede gerçekleştirebildik. Gerçekten öğrenci arkadaşlarımızın emekleri çok fazladır. 45 gün diyorum ama bu 45 günde neredeyse 18-20 saat mesai ile çalıştık. Gecemiz, gündüzümüz birbirine girdi. Yarışmaya yerlilik için gitmiştik ama yerlilik ödülünü alamadık. Komite bize Kurul Özel Ödülü’ne layık gördü. Çünkü rakiplerimiz yıllardır bu yarışmaya katılıyor. Bizim daha ikinci senemiz. İkinci senemizde komite bu ödülü bize layık gördü. Hiç kimsenin beklemediği, bizim de yarışmaya çıkana kadar fark etmediğimiz bir olay da gerçekleşti. Yarışmanın da ikincisi olduk. Yarışmamız ‘verimlilik’ üzerine bir yarışmaydı ve yarışmadaki ‘en verimli ikinci araç’ bizim aracımız oldu. Bu konuda çok mutluyuz. Rakiplerimiz öyle basit üniversiteler değil. Hepsi köklü üniversiteler. Yıllardır bu yarışmalara katılıyorlar. 15 -20 yıllık ekipler. Onların arasında bu mücadeleye dahil olmak gerçekten bizleri çok sevindirdi. İleriki yıllarda biz artık bu yarışmanın başlarına oynayan bir ekip olacağız diye düşünüyoruz."