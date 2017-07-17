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Irak`tan flaş petrol kararı!

Irak, yeni petrol sahalarını yatırıma açmayı planlıyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
Irak`tan flaş petrol kararı!

Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Irak Petrol Bakanı Jabar Ali Al-Luaibi tarafından yapılan açıklamada, petrol gelirlerinin artırılmasını teminen, bir ihale açarak Irak’ın İran ve Kuveyt sınırında bulunan toplam 9 bloğunu, uluslararası petrol şirketlerinin yatırımına açılmasının planlandığı, söz konusu sahaların 5’inin İran, 3’ünün Kuveyt sınırında bulunduğu, 1’inin de Basra Körfezinde yer aldığı belirtildi. Ancak ihale tarihi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak, 153,1 milyar varil petrol rezervi ile dünyada dördüncü sırada yer alıyor. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
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