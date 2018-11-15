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Büst deviren ineğe sürgün, “Atatürk ilah değildir”e hapis... Böyle kanun mu olur?

15 Kasım 2018 Perşembe

Dünyada Birleşmiş Milletler’e üye yaklaşık 200 ülke var. Bildiğimiz kadarıyla, bu ülkeler arasında sadece üçünün anayasasında bir şahsa ya da onun ideolojisine atıfta bulunuluyor. Sözde İslam cumhuriyeti İran’da Ayetullah Humeyni’nin, dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan ve diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’de Kim il-sung’un, Türkiye’de de Atatürk’ün ismi anayasada geçiyor.

He bir de 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” diye bir garabet var bu ülkede. Böyle bir kanun da dünyanın hemen hiçbir ülkesinde yok.  

Garipliğin bir başka veçhesi, 5816’nın Demokrat Parti’nin (DP) ülkemize bir armağanı(!) olması.

Evet evet, Atatürk’ün adını anayasaya ilk kez sokan 27 Mayıs darbecilerinin gadrine uğrayan DP çıkarttı bu kanunu. 1940’ların sonunda CHP’nin oy uğruna işbirliği yaptığı Ticaniler tarikatının Atatürk heykellerine yönelik saldırılarını gerekçe gösterip, 25 Temmuz 1951 tarihinde Meclis’ten geçirdiler 5816 sayılı yasayı.

Aslında Atatürk heykellerine yönelik saldırılar işin bahanesi. 5816’nın çıkmasındaki asıl sebep, “eziklik psikolojisi” ve “birilerine yaranma duygusu”ndan başka bir şey değil. 

Bugün bazı AK Partililer arasında da çokça şahit oluyoruz bu duruma.

Öyle ya, Demokrat Parti, CHP’lilerin bile “anayasaya aykırı” diye itiraz ettiği mahut kanunu, kraldan fazla kralcılık yaparak çıkartmıştı. Şimdi de bir kısım Atatürkçülerin dahi savunmakta zorlandığı o kanunu bazı AK Partililer canhıraş bir şekilde müdafaa ediyor.

Neresinden bakarsanız bakın, ortada tuhaf bir tablo var. 

Neyse, konuyu dağıtmayalım.

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Dediğimiz gibi, yaklaşık 70 yıl önce çıkarılan ve üzerimizde “Demokles’in kılıcı” gibi sallanmaya devam eden bir kanunla karşı karşıyayız. Üstelik, bu kanun, koruduğu Atatürk’ün yönetim sistemi olarak benimsediği “cumhuriyet” mantalitesiyle de taban tabana zıt.

Cumhuriyeti krallık ve sultanlıklardan ayıran en önemli noktalardan biri, “kişiye özel yasa yapılmaması” değil mi? Hâl böyleyken, biz niye kişiye özel yasa yapıyoruz?

Atatürk, “Benim herkesin dışında olduğuma dair bir yasa yoktur” diyor, biz bu sözlerin sahibini “herkesin dışında” göstermek için kanun çıkartıyoruz.

Allah aşkına, “Benim manevî mirasım bilim ve akıldır” diyen Mustafa Kemal’le ilgili nice bilimsel çalışmanın Atatürk’ü Koruma Kanunu’na kurban edilmesinin makul bir gerekçesi öne sürülebiliyor mu?

Sahibinin elinden kaçan bir inek, okul bahçesine girip Atatürk büstünü devirdi diye bile anında soruşturma başlatmanın hukuki bir açıklaması yapılabiliyor mu? (Tam da burada, “Gülsüm” adı verilen o ineğin, ceza almaktan korkan sahipleri tarafından bir başkasına satıldığını, “Gülsüm”ün yeni sahibinin ise “Normalde huysuz bir hayvandı ama, sürgüne geldiği İnekpınarı’nı sevmiş olsa gerek ki artık huysuzluk yapmıyor” dediğini hatırlatalım.)

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Unutulmamalı ki, Atatürk’ü hakaretten korumakla, onu eleştirilemez hale getirmek çok farklı şeyler. Zaten bu gerçeği, 10 Kasım münasebetiyle son günlerde yaşadığımız gelişmelerle de müşahede ettik.

Hepiniz gördünüz, 10 Kasım günü Edirne’de bir genç kız “Atatürk’e ve hatırasına alenen hakaret”ten tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Genç kızın, “Atatürk ilah değil. Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” dediği için tutuklandığı söyleniyor. Aslında olayın, polis memurlarının işgüzârlığının bir sonucu olduğu da iddia ediliyor. Buna göre, tutuklanan şahıs, törenlerin başladığı esnada yolda yürürken “Bu bir kıyamdır” diye kendi kendine mırıldanmış, Atatürk’e yönelik tek bir kelime dahi etmemiş, ancak o esnada orada bekleyen polisler “Meydanda Atatürk’e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı” şeklinde tutanak tutmuş. Üstelik söz konusu zabtın tutulmasının ardından 118 avukat olaya müdahil olarak şahsın tutuklanması için çabalamış. 

Bu iddialar gerçekse durum vahim. Çünkü bu, “kumpas”tan başka bir anlama gelmez. Yok öyle değil de genç kız, hakikaten “Atatürk ilah değil. Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” dediği için tutuklandıysa, en az diğeri kadar bu durum da vahim. 

Öyle ya, “Atatürk ilah değil” demek, bu ülkede suç olmasa gerek.

Hem, “Atatürk ilah değil” demenin tecziye edilmesi (mefhum-u muhalifinden bakıldığında) onu bir “ilah” olarak görmek anlamına gelmez mi? 

Böylesi bir kararla, herkes, “Türk’ün dininin Kemalizm olduğu” safsatasına inanmaya icbar edilmiş olmaz mı?

Ne yani, şimdi bizler de Yahudi Munis Tekinalp’in (ki bu ismi de takmadır. Gerçek ismi Moiz Kohen’dir) “Kemalizm dini” için yazdığı “Yeni Amentü”de tadat edilen zırvalara mı inanacağız?

5816 tepemizde “Demokles’in kılıcı” gibi sallanıyor diye, “Biz sana tapıyoruz! Varsın, Teksin, Yaratansın! Sana bağlanmayanlar utansın!” diye sayıklayacak mıyız?

Ne yapacağız yani, bir kısım meczupların dillendirdiği gibi “ezan”ı “Atatürk ekber! Atatürk ekber!”“mevlid”i de “Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!” diye mi okuyacağız?

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Atatürk ilah değildir beyler. O da tıpkı bizim gibi “naçiz vücudu toprak olan” bir fânidir. Hatalarıyla-sevaplarıyla, doğrularıyla-yanlışlarıyla tarihin sayfalarında yerini almış bir “insan”dır.  

Bu yüzden diyoruz ki, Atatürk özel bir koruma kanunuyla korunmamalıdır. Dolayısıyla, “eleştiri” ile “hakaret”i tefrik etmeyip aynı çuvala koyan (burada, sadece Atatürk’e değil, hiç kimseye hakaret edilmemesi gerektiğini söyleme lüzumu hissediyoruz. Zira bazı andavallar için böyle bir tavzih şart), Atatürk’ün akılcı ve soğukkanlı bir şekilde konuşulup tartışılmasına fırsat vermeyen, resmî ideolojinin dayattığının dışındaki her türlü aykırı düşünceyi boğan 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” bir an önce kaldırılmalıdır. Atatürk’e en büyük hakaretin, onu “koruyan(!)” 5816 olduğu unutulmamalıdır.

 

YORUM YAZ

  • Oku mayınOku mayın4 sa önce
    Tevbe (Berâe) Sûresi / 31.Ayet31. Bilginlerini (hahamlarını), rahiplerini ve Meryemoğlu Mesih’i Allah’tan ayrı rabler edindiler. Halbuki onlara, ancak bir tek ilâh (olan Allah’)a kulluk etmeleri emredildi. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.Resûlullah (sas.), bu âyeti okurken içeriye daha evvel hıristiyan iken İslâm ile şereflenen Adiy b. Hâtem (ra.) girdi. Bu âyeti duyunca Resûlullah’a;“Onları rab edinmiyor, onlara ibadet etmiyorlar ki!” dedi. Resûlullah (sas.) da, “Onlar, Allah’ın helal kıldığı şeyleri haram (farz kıldıklarını yasak), haram kıldığı şeyleri de serbest/helal kıldıkları zaman, onlara (gönüllü) itaat etmiyorlar mı?” diye sordu. O da; “Evet ediyorlar.” deyince, Resûlullah (sas.); “İşte bundan dolayı onlara (rab olarak) tapıyorlar/kulluk ediyorlar.” buyurdu. Abdullah b. Abbas demiştir ki: “Hahamlar ve papazlar, kendilerine secde etmelerini istememişlerdir. Fakat onlar, Allah’ın emirlerine aykırı emirler vermişler, bundan dolayı kendilerine ‘rabler’ denilmiştir. O emirleri gönüllü olarak kabullenenler ve istekle yerine getirenler de onları rab edinmişler ve küfre girmişler demektir.”3 Bu âyet ve onu açıklayan hadîs-i şerîf, Allah’a ortak koşmanın, O’ndan başka rab edinmenin/şirkin çok açık bir örneği ve delilidir.4Feyzul Furkan
  • Vehbi KaraVehbi Kara7 sa önce
    Dünyadaki anayasaların sadece 8 tanesinde kişiye atıf vardır. Fakat bu anayasalardaki atıflar sadece bir kezdir. Ne gariptirki 1982 Darbe anayasasında tam 18 kez Atatürk e atıf vardır. Bu konuda ne derece çuvallamoş olduğumuz ve putçuluğa varacak derecede kişileri yücelttiğimiz aşikardır. İşin daha fenası ise başarı ve şeref ordunun hakkı olduğu halde bir şahsa verilmektedir. Ordumuzun şeref ve haysiyeti gasp edilmiştir.Halbuki mağlubiyet komutanlara verilir millet ve ordunun şahsiyeti korunur. Bu fenalığı yapanlar aslında çok şerefsiz ve alçaktır, vesselam...
  • Dehşet saçan 5816Dehşet saçan 58168 sa önce
    5816 sadece atatürke sövmeyi önlemiyor. 'Ben atatürkü sevmiyorum' diyenin de karakolda ağzına sıvanmasının sebebi oluyor.
  • TanereTanere8 sa önce
    Taner; o kanun vatandaşa ... atatürk' ü sevme zorunluğu getiryor. Kışlalarda, mapusanelerde adamı ... onun ilkel inkilabatını dayatmıyorlar mı?
  • engineerengineer9 sa önce
    abdullah ve uğur kartal, Mukaddesata dine imana sövmenin cezai karşılığı yok, hergün dine kitaba Allaha ve Resulullaha sövülüyor ama cezası ya da koruma kanunu yok, sövmek serbest ancak unutmayın hesap günü var, işte orda bu fillerin cezai karşılıkları var ve bu cezalandırmadan asla kimse kaçamaz, ben dahil siz dahil, Atatürke söven ya da hakaret edenin de ceza gününde cezai karşılığı olacak, dedem derdi ki ölüden şeytan bile elini çekmiştir derdi, ölü yada diri insanların arkasından söylemek sövmek yada hakaret etmenin cezası mutlaka karşılığını bulur, bu dünyada bulmazsa da Hak katında bulacaktır şeksiz şüphesiz, YALNIZ ŞU KADARINI BİLMEK LAZIM Kİ KİŞİYE HAKARET İN CEZASI İLE ,ALLAH CC NE RESULÜNE DİNİNE VEYA KİTABINA HAKARET EDENİN CEZASI BİR OLMAYACAK,YABANCI KARİKATÜRCÜLER ANANIZA SÖVSEDE RAZI GELECEKMİSİNİZ?
  • ARAŞTIRMACIARAŞTIRMACI10 sa önce
    Atatürk portresiyle ilgili “Bari, bu kelleden daha büyüğünü assaydın” şeklinde sözler sarf ettiği iddia edilen Emekli Deniz Kurmay Binbaşı Ömer Fuat Özçelebi 25 Haziran 1998 tarihinde Askeri Mahkemede görülen karar duruşmasında 1 yıl hapse mahkum edildikten sonra AİHM, bugün (23 Haziran 2015) açıkladığı kararında, Özçelebi’nin Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının hukuka aykırı şekilde kısıtlandığına hükmetti.
  • receprecep11 sa önce
    korkuları 5816 nolu yasanın kalkması degil yasa kalkarsa kahramanlarının önderlerinin aslında bu ülkenin altını oyan hiç oldugunu görmeye tahammüllerinin olamayacagıdır
  • AbdulhamidAbdulhamid11 sa önce
    Şaka yapan adamı bile 5816 sayılı koruma kanununu bahane ederek "hatıraya" hakaretten tutukladılar! Bir insan ALLAH'a küfretse TCK 216'dan yargılanıyor! O da en fazla 1 yıl ceza veriyor. Artı, İNFİALE SEBEP OLMASI gerek! 1 yıllık ceza veren suçlarda da tutuklama mümkün değil! Allah'tan daha üstün kim var? Bu ne saçmalıktır böyle Milletin başına musallat edilmş, her Allah'ın günü 5816'dan kim tutuklnadığını tartışıyoruz? AB'ye girmeye çalışmıyor muyuz? Hangi AB ülkesinde var böyle yasa? İsmet İnönü'yü KORUMA KANUNU YOK, SORUN DA YOK! Kaldırın 5816'yı bakın nasıl her şey normale dönecek!
  • Tankut Tankut 11 sa önce
    Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir 5816 saçmalığı yoktur, kaldır ki akla kara ortaya çıksın, ama iktidarda bunu yapacak güç yok, iktidarlar ancak muktedir değiller maalesef!
  • Uğur KartalUğur Kartal12 sa önce
    Takma isimli yazı yazmak ...
  • Uğur KartalUğur Kartal12 sa önce
    Hırıstıyan karikaturlerine niye kızıyorsunuz o zaman?
  • AbdullahAbdullah13 sa önce
    "imanımın gereğidir" deyip Atatürk'e küfreden yorumcu,  ... herşey karşılıklı.
  • serdarrrserdarrr13 sa önce
    acaba şöyle bir durum olmuş olabilir mi? Hani hep oyun için de oyun arıyoruz ya...Mesala üstad denilen zat Atatürk'e demediğini bırakmıyor üstüne Devletimin Üst Düzey memuru tarafından hastalık bahane edilerek tam da zamanında ziyarete gidiyor.Yani bir neviödüllendiriliyor.Ama Edirne de bir kız bağırdığı için tutuklanıyor.Hayda bu işte bir gariplik yok mu? Danışıklı dövüş birileri birilerine yaranmak için özelikkle Atatürk sevgisinden veya düşmanlığından yararlanmaya çalışıyormuş gibi gelmeye başladı hani seçim var ya.Bakıyorum gazete deki yazarlara kaç gündür ülke de konu kalmamış sürekli bu konu üzerinden yazılar yazıyor.Enteresan gelmeye başladı iyice.
  • engineerengineer14 sa önce
    "Garipliğin bir başka veçhesi, 5816’nın Demokrat Parti’nin (DP) ülkemize bir armağanı(!) olması."garipliğin bir diğer başkası ab uyum yasaları adı altında zinanın suç olmaktan çıkarılması, domuz çiftliklerinin yasallaşması,domuzun kasaplık hayvan olması, Ahkamı İlahiye yerine batının lgbti kanunlarının bu millete dayatılması ve milltimizin dinden imandan edilmesi, bunu sol iktidarlar yapamaz millet ayağa kalkar ama bu ameliyat merkez" sağ" iktidar narkozu ile yapılır, sağ nedir? bir zamanlar lübnanda savaşan taraflardan Müslüman taraf solcu, hıristiyan taraf ise sağcıydı, bu kavram kargaşası arasında sağ adına Milleti zehirleyenler bu vebalin altından zor kalkarlar, indi İlahide hesapları çok çetin olacak besbelli.
  • taner kartastaner kartas14 sa önce
    sana Atatürk'ü sevme zorunluluğu getirmiyor o kanun. hakaret etmeni yasaklıyor... bırak da ülkenin kurucu komutanına hakaret yasaklansın.
  • TolgaTolga14 sa önce
    Sayin yazar guzel bir yazi olmus bir ataturkcu olarak begendim ama sunuda sakin unutmayin kimse kimseye hakaret edemez sever sevmez.
  • TayyipTayyip15 sa önce
    Keşke. ...
  • TayyipTayyip15 sa önce
    Keşke erdoganida elestirebilsek...
  • selamselam16 sa önce
    Sagol yazar.siyasete cik oyumuz sana nedir bu siyasetin çirkefligi...
  • İmanım gereğidir:İmanım gereğidir:21 sa önce
    فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ayetinin gereği, ben ona ...edenlerdenim.
  • hubel, lat, menat, uzza, atatürkhubel, lat, menat, uzza, atatürk21 sa önce
    Mine Kolukanadıkırık atatürke taptığını söyedi. İşte, bana onun ilahını sevme zorunluğu getiren kanunun adıdır 5816! O kanunu koyanın da uygulayanın da eee; şeyy, eee,.. düşünmesi lazım ama değil mi?
  • Halbuki uğur getirir, di mi,Halbuki uğur getirir, di mi,21 sa önce
    Bu sapkınlar okulun bahçesindeki büstün tepesine s' an minik serçenin bile peşine atmaca salarlar, pislik bunlar..

Rasim Bolbol

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