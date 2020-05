Yeni gündem ne olacak?

Herhalde şimdilik Korona daha az gündem olacak. Yarın yeni bir salgın çıkar, mikrop mutasyona uğrar yeniden gündem olur.

Tabii bu Türkiye açısından böyle. Avrupa’da da nisbi bir normalleşme sözkonusu. Ama ABD’de tırmanış sürüyor. Çin’de olup bitenlerden haberimiz yok. Daha doğrusu doğru bilgi konusunda sorun var. Ama giderek artan bir ABD Çin rekabetinden söz edebiliriz. Bu rekabetin bir çatışmaya dönüşme riski de var. ABD, Çin’e saldırmak için bir bahane arıyordu ve şimdi o bahane var.

3 Kasım 2020 Salı günü ABD’de başkanlık seçimleri var, ABD halkı 59. başkanı seçmek için sandığa gidecek. ABD’de “intihab-ı sani” yani 2 dereceli seçim olduğu için seçmenlerin seçeceği seçiciler kurulu, 14 Aralık 2020 tarihinde, başkanı ve başkan yardımcısını seçecektir.

Bu ay ABD’de ilk derece seçimleri yani seçiciler kurulu üyeleri belli olacak. ABD’de eyaletlerde Şubat ayında başlayan ön seçimlerin Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. Bu arada partiler kendi adaylarını belirleyecek. Seçiciler kurulu üyeleri de bunlardan birini seçecek. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak. Ayrıca, Senato’nun 100 sandalyesinin 33’ü için de seçmen oy kullanmış olacak. Birçok eyalette valilik ve eyalet meclisi seçimleri de yapılacak. 3 Mart süper Salı adaylar belli oldu gibi. Bu arada ABD’de eyaletlerde Şubat ayında başlayan ön seçimlerin Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

Demokrat Parti’nin Ulusal Kurultayı, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyetçi Parti’nin Ulusal Kurultayı ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti’nin 13-16 Temmuz’da Milwaukee’de, Cumhuriyetçi Parti’nin ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte’de kendi başkan adayını resmen açıklamaları bekleniyor.

Eyaletlerde yapılan ön seçimler başkanlık seçiminin yapılacağı yılın Ocak-Şubat aylarında başlar ve Haziran ayına kadar devam eder. Geleneksel olarak ön seçimlerin yapıldığı ilk eyaletler Iowa ve New Hampshire eyaletleridir. Bu süreçte ABD’nin izleyeceği politikalar dünya siyasetini de yakından etkileyecek gibi gözüküyor. Zaten rezerv para olarak dolar dünya ekonomisinin turnosol kağıdı gibi.. ABD İngiliz ve ABD AB ilişkileri, ABD’nin Ortadoğu politikası da son derece önemli. Şimdi en sıcak gündem ise ABD-Çin rekabeti ve ABD’nin Siber ordusu. 5G, Chip, Starlink ve Yapay Zeka projesi.

Korona bir işaret fişeği idi. Ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siyaset de, Ekonomi de, Savunma da, Stratejik alanda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Modern ile muhafazakarlık arasında bir fay kırılması yaşanacak. Bana göre en büyük deprem de bu. ABD’de Haziran’dan başlayarak son derece önemli gelişmeler yaşanabilir. ABD dağılabilir de. Ya da “Benden sonrası tufan” anlayışı ile yeni bir dünya savaşının fünyesini ateşleyebilir. Bir ipte 3 cambaz oynamaz. Kim düşecek, kim kalacak ve kimler, kimlerle yola devam edecek. O yolun yolcuları kimler olacak ve bu yolun sonu nereye varacak? Dünyaya yıl sonuna kadar huzur yok! Ne ekonomide, ne siyasette, ne toplumsal olaylarda bir istikrar olmayacak. Bu süreçte iç içe geçmiş birçok çatışma sözkonusu.

Amerikan seçimleri olmayabilir de. Seçim olur, sonuçların açıklanması uzun sürebilir, taraflar mahkemelik olabilirler. Trump azledilebilir, sanık sandalyesine oturtulabilir. Bazı eyaletler birlikten ayrılmak isteyebilirler. Dolar ömrünü tamamlayabilir. Her şey mümkün.

Dünyada ABD’ye yönelik büyük bir öfke sözkonusu. Büyük bir güvensizlik var. Bu süreçte uluslararası sistem adeta çöktü. BM, NATO, AB, hepsi işlevsiz kaldı. Yarın FED ve LIBOR da çökebilir. Ulusal sistemle birlikte uluslararası sistem de çöküyor. O derin yapılar da bölündü ve yaşanan süreçte kontrolü kaybetme endişesi ile paniklemiş durumdalar. Dünyada giderek büyüyen öfke ve insanların topyekûn bu komploya karşı çıkarak, “hayır” demeleri onlar için korku ve paniğe yol açmış durumda. Kaybedecekleri sadece mal, para ve itibarları değil, her şeylerini kaybetme riski taşıyorlar.

Şu anda ABD ve Global derin çete hem kendi halkının ve hem de dünyanın başına bela olmuş durumda. Ve çıktıkları yoldan kolay bir geri dönüşleri de yok. Bu durum insanların siyasete, bürokrasiye, uluslararası örgütlere, akademisyenlere, cemaatlere, media’ya, uluslararası STK’lara, cemaatlere, strateji üreten kuruluşlara, düşünce kulüplerine de güveni yerle bir etti. Bütün bunlar olurken bu yapılar neredeydi. İstihbarat örgütleri ne yapıyordu. Parlamentolar neden bu gidişata dur demediler. Bütün insanlık ev hapsine tabi tutulduğu gibi, yoksa büyülenmiş mi idi.

Değersiz bir kağıt parçasını dünyanın en değerli metaı haline getiren bir büyü hâlâ tedavülde ise, insanlığın hâlâ böyle bir büyü ile uyutulmakta olduğunu söylemek abartılı bir iddia olmasa gerek.

ABD büyük bir put. Kapitalizmin kalbinin attığı yer. Kapitalizmin yıkılışı, domino etkisi ile doların sızdığı her yer, her ülke, hem kurum ve her kişiyi de vuracak. Amerikan Doları, kapitalizmin hisse senedidir. Onu bu denli güçlü kılan ve ayakta tutan da bu büyülü kağıttı. Ve bugün ABD için sonun başlangıcındayız. “Amerikan yüzyılının sonu”, onlar için “Tarihin sonu” olabilir. Bu son domino etkisi ile bütün dünyayı da etkileyebilir. Dikkat etmek gerek.

Selâm ve dua ile.