Filistinli çocukların insanlık dersi verdiren cevabı

Filistin'in Suriyeli 1 milyon mülteciye kapılarını açacağı haberi Filistinli çocuklara soruldu.Filistinli çocuklarla röportaj yapan Muhabirin, 'Gazze'nin bir milyon Suriyeli mülteciye kapısını açacağına dair sözler dolaşıyor bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Filistinli minikler 'Bu harika bir haber, onlarla arkadaş oluruz, okula birlikte gideriz. Onları bizden biriymiş gibi karşılarız. Allah'ın nazarında hepimiz biriz.' cevabını verdi.

Muhabirin sokakta bir şeyler satarak geçimini sağlayan Filistinli çocuğa 'Bu Suriyeli çocuklar caddede senin sattığın gibi bir şeyler satmak isteyebilir ne düşünüyorsun' sorusuna . Filistinli çocuk ' O kadar da sorun değil, çünkü rızkımızı Allah veriyor' diyerek bir kez daha insalık dersi verdi.