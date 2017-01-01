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Levent Gültekin

Gazeteci Levent Gültekin kimdir?

Levent Gültekin, kendisini İzmirli gibi tanıtsa da 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Uluslararası İlişkiler Bölümünden yaptı. 

İlk olarak gazeteciliğe Yeni Şafak'ta başladı. Bir dönem Yeni Şafak'ta haber müdürlüğü de yapan Gültekin, 2000 yılında Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonra Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2007'de Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009'da TMSF'nin devraldığı Cine5'te yöneticilik yaptı. Diken internet haber sitesinde yazılar yazmaktadır.

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