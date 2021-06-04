Zuhuratbaba türbesi nerede? Zuhuratbaba baba türbesine nasıl gidilir?
Aylarca süren çalışmaların ardından LGS günü ve saatinin gelmesi ile birlikte ellerinden geleni yapan öğrenciler ve velileri sınavdan önce türbe ziyaretlerinde bulunarak dua ediyorlar. Zuhuratbaba Türbesi öğrencilerin ve veliler tarafından ziyaret ediliyor. Peki, Zuhuratbaba türbesi nerede? Zuhuratbaba baba türbesine nasıl gidilir?
Pazar günü yapılacak LGS öncesi, Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne nasıl gidileceğini merak ediyor. Peki, Zuhuratbaba türbesi nerede? Zuhuratbaba baba türbesine nasıl gidilir?
Zuhuratbaba türbesi nerede?
Bakırköy'deki mistik mekânlarının başında gelen Zuhurat Baba Türbesi, ulaşım açısından kolay bir noktada bulunuyor. Yüce Tarla Caddesi, Zuhuratbaba Mahallesi'nde yer alan türbenin önünden birçok ilçeye giden otobüsler geçmektedir.
Toplu taşıma ile Zuhurat Baba Türbesi nasıl gidilir?
Zuhurat Baba Türbesi Geçen Otobüsler, Yakınındaki Metro Durakları IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
Geçen Hatlar
71T - ATAKÖY - TAKSIM
72T - YEŞILKÖY - TAKSIM
73B - FLORYA - BAKIRKÖY
73T - FLORYA - BAKIRKÖY
76 - BEYLIKDÜZÜ - BAKIRKÖY
76B - AVCILAR CIHANGIR MAH. - BAKIRKÖY
76C - BÜYÜKÇEKMECE - BAKIRKÖY
76G - GÜRPINAR - AVCILAR METROBÜS
76İ - ISPARTAKULE BIZIMEVLER - BAKIRKÖY
76İY - BIZIMEVLER - BAKIRKÖY
76Y - İHLAS MARMARA EVLERI - BAKIRKÖY
79B - KAYAŞEHIR - BAKIRKÖY
85 - BAKIRKÖY - ŞIŞLI
89YB - ATAKENT MAHALLESI - BAKIRKÖY
94 - OSMANIYE - EMINÖNÜ
94A - BAKIRKÖY - BEYAZIT
94B - BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI - BAKIRKÖY
94Y - YEŞILPINAR - BAKIRKÖY
98 - BAŞAKŞEHIR 4.ETAP - BAKIRKÖY
98A - GÖZTEPE MAH. - BAKIRKÖY
98B - YENIBOSNA (KUYUMCUKENT) - BAKIRKÖY
98D - YENI MAHALLE METRO - BAKIRKÖY
98E - GÜNEŞLI BASIN TESISLERI - BAKIRKÖY
98G - ESENLER GIYIMKENT - T.REIS - BAKIRKÖY
98H - BAŞAKŞEHIR METROKENT - BAKIRKÖY
98İ - ATAKENT MAH. - HALKALI - - BAKIRKÖY
98K - YENI MAHALLE METRO - BAKIRKÖY
98M - İSTOÇ - BAKIRKÖY
98MB - MEHMET AKIF MAH. - BAKIRKÖY
98S - K.S.SÜLEYMAN HASTANESI - BAKIRKÖY
98T - ATAKENT MAHALLESI - BAKIRKÖY
98TB - TEPEÜSTÜ - BAKIRKÖY
98Y - GIYIMKENT - YÜZYIL MAH. - BAKIRKÖY
146 - BOGAZKÖY MH. - BAHÇEŞEHIR - BAKIRKÖY
E-57 - ESENKENT BAHÇEŞEHIR - BAKIRKÖY
IETT Otobüs kullanarak gdeblrsnz.
En Yakın IETT Otobüs Durağı
Durak Adı: Yücetarla Otobüs Durağı - Semt :Bakırköy - 0,14 km
Geçen Hatlar
73B - FLORYA - BAKIRKÖY
73T - FLORYA - BAKIRKÖY
76 - BEYLIKDÜZÜ - BAKIRKÖY
76B - AVCILAR CIHANGIR MAH. - BAKIRKÖY
76C - BÜYÜKÇEKMECE - BAKIRKÖY
76G - GÜRPINAR - AVCILAR METROBÜS
76İ - ISPARTAKULE BIZIMEVLER - BAKIRKÖY
76İY - BIZIMEVLER - BAKIRKÖY
76Y - İHLAS MARMARA EVLERI - BAKIRKÖY
79B - KAYAŞEHIR - BAKIRKÖY
85 - BAKIRKÖY - ŞIŞLI
89YB - ATAKENT MAHALLESI - BAKIRKÖY
94 - OSMANIYE - EMINÖNÜ
94A - BAKIRKÖY - BEYAZIT
94B - BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI - BAKIRKÖY
94Y - YEŞILPINAR - BAKIRKÖY
98 - BAŞAKŞEHIR 4.ETAP - BAKIRKÖY
98A - GÖZTEPE MAH. - BAKIRKÖY
98B - YENIBOSNA (KUYUMCUKENT) - BAKIRKÖY
98D - YENI MAHALLE METRO - BAKIRKÖY
98E - GÜNEŞLI BASIN TESISLERI - BAKIRKÖY
98G - ESENLER GIYIMKENT - T.REIS - BAKIRKÖY
98H - BAŞAKŞEHIR METROKENT - BAKIRKÖY
98İ - ATAKENT MAH. - HALKALI - - BAKIRKÖY
98K - YENI MAHALLE METRO - BAKIRKÖY
98M - İSTOÇ - BAKIRKÖY
98MB - MEHMET AKIF MAH. - BAKIRKÖY
98S - K.S.SÜLEYMAN HASTANESI - BAKIRKÖY
98T - ATAKENT MAHALLESI - BAKIRKÖY
98TB - TEPEÜSTÜ - BAKIRKÖY
98Y - GIYIMKENT - YÜZYIL MAH. - BAKIRKÖY
146 - BOGAZKÖY MH. - BAHÇEŞEHIR - BAKIRKÖY
E-57 - ESENKENT BAHÇEŞEHIR - BAKIRKÖY