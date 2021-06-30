  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Trabzonspor'un acı günü
PKK'da çözülme sürüyor! Bakanlık duyurdu
Bakan Elvan duyurdu: Destek sağlayacağız
Avanos'ta korkutan yangın! Esnaf seferber oldu
Yaşam Yüzme havuzları ne zaman açıldı mı?
Yaşam

Yüzme havuzları ne zaman açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısında sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı gibi konulara değinirken gözler hamam, sauna, yüzme havuzları ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Kapalı havuzlar açıldı mı? Yüzme havuzlar açıldı mı? 1 Temmuz genelgesine göre havuzlar açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 19:04:00 -
Yüzme havuzları ne zaman açıldı mı?

Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. Peki, yüzme havuzları açılacak mı?

Yüzme havuzları ne zaman açıldı mı?

Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.

Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay