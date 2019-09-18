Yürüme bozukluğuna hangi bölüm bakar | Yürüme bozukluğu için hangi bölüme gidilir?

Yürüme zorluğu çekenlerin merak ettiği konuların başında yürüme zorluğu çekenler hangi bölüm bakar? gelmekte. Yürüme zorluğu çekilmesinen en büyük nedenleri arasında kas hastalıkları gelmektedir. Bebeklikten çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılığa kadar yaşamın her evresinde bu kas hastalıkları görülebilir. Peki yürüme zorluğu çekenler hangi doktora gidilir? yürüme bozukluğu hangi doktora gidilmeli, yürüme bozukluğuna hangi bölüm bakar? İşte detaylar.

Yürüme güçlüğü çekenlerin başında yaşlılar gelmekte. Yürüme bozukluğu için hangi doktora gidilir? Yürüme bozuklukları bir çok nörolojik hastalığın da bulgusu olabilir. Özellikle boyun ve sırt bölgesinde omurilik basısı buna yol açabilir. Aynı şekilde bel bölgesinde dar kanal ve sinir sıkışıklığında ağrının eşlik ettiği yürüme güçlüğü ile kendini gösterir. Yürüme, merdiven çıkma ve oturduktan sonra kalkma güçlüğü gibi sorunlara neden olan kas hastalıkları günlük yaşamı en çok kısıtlayan rahatsızlıkların başında geliyor. Bir çok rahatsızlık yürümemizde güçlük yapar. Yürürken sık sık dinlenme ihtiyacı hissederiz. Bir takım nörolojik hastalıklar bunun başlıca sebepleridir, Geçirilmiş felçler, beyindeki sorunlar, boyundaki kanal darlıkları gene yürüme zorluğu yaratan sorunlardır. Beldeki kanal darlıkları, bel kaymaları, bel fıtıklarıda bizi yürümeyi engelleyen rahatsızlıklardır.

Yürüme bozuklukları neden olur?

Sinir sisteminde istemli hareketin I. motor ve II. motor nöronda bozulması

Kas tonusu ve denge ayarından sorumlu ekstrapiramidal sistemin hasarı

Denge ve hareketlerin koordinasyonuyla ilgili sistemin düzgün çalışmaması

Bacak çizgili kaslarda oluşan rahatsızlıklar

Omurga yaralanmaları, kemik kırıkları ve yanlış kemik kaynamaları sonucu yürüme bozuklukları görülebilir.

Yürüme bozukluğu için hangi bölüme gidilir?

Yürüme zorluğu çekenlerin Ortopedi ve travmatoloji bölümünden randevu alarak doktora görünmeleri gerekir.

Lokomat yürüme robotu ne işe yarar?

Yürüme yeteneğinin felç, omurilik ya da beyin hasarı, nörolojik veya ortopedik durumun bir sonucu olarak kaybı durumunda, kişiye yeniden yürüme yeteneğinin kazandırılması için Lokomat yürüme cihazının kullanıldığı bir tedavi yöntemidir.

Yürüyemeyen hastalar için kullanılan en yaygın robot teknolojisi olan Lokomat ile hastaya, yürüme bandının üzerinde normal yürüyüş şekline birebir benzer tarzda yürüme hareketi yaptırılarak, hastanın beynindeki merkezler sürekli olarak uyarılarak beyne yürüme tekrar öğretilir.