Yoğurt suyunun faydaları

1- Kalsiyum, protein ve B vitamini bakımından zengin olan yoğurt tüketimi bireyi tok hissettirir ve yağ yakımını hızlandırdığı için de metabolizmayı çalıştırır.

2- Bağırsak florasını dengede tutarak kabızlığı ortadan kaldırır.

3- İçerisine maden suyu katılan yoğurtlar, tiroitlerin düzene girmesini sağlar.

4- Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarına önerilir.

5- Cilde sürüldüğü takdirde lekeleri giderir.

yasemin.com'un haberine göre