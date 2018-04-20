Yoğurt suyunun faydaları
Tam bir vitamin deposu olan yoğurdun suyu da kendisi kadar sağlıklı. İşte ilaç niyetine tüketilebilecek olan yoğurt suyunun inanılmaz faydaları...20 Nisan 2018 Cuma 00:51
1- Kalsiyum, protein ve B vitamini bakımından zengin olan yoğurt tüketimi bireyi tok hissettirir ve yağ yakımını hızlandırdığı için de metabolizmayı çalıştırır.
2- Bağırsak florasını dengede tutarak kabızlığı ortadan kaldırır.
3- İçerisine maden suyu katılan yoğurtlar, tiroitlerin düzene girmesini sağlar.
4- Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarına önerilir.
5- Cilde sürüldüğü takdirde lekeleri giderir.
yasemin.com'un haberine göre
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