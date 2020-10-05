Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı Trk mutfağının muhallebi türündeki en yaygın sütlü tatlılarından biri olup orjinali tavuk göğsü ile yapılmaktadır. Yalancı tavuk göğsü tarifi ise oldukça hafif, hatta kimi diyet listelerinde bile kullanılan bir tatlıdır. İşte yalancı tavuk göğsü tarifi ve detayları...

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Malzemeler

1litre süt (5 su bardağı süt)

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya (şekerli vanilin)

Ölçü olarak 200 ml bardak kullanılmaktadır.

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı nasıl yapılır?

Tereyağını tencerede eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar yağda kavurun.

Üzerine sütü ve şekeri ilave edin.

Karıştıra karıştıra muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.

Ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin ve 4-5 dakika kadar çırpın.

Cam fırın kabını suyla güzelce ıslatın.

Hazırladığınız tatlıyı fırın kabına aktarın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp 2 saat kadar soğutun.

Ardından dilimleyip dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun…

Püf noktası:

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısının en önemli püf noktası öncelikle tereyağını un ile yeterli ölçüde kavurmaktır. Rengini çok karartıp helva kıvamına gelen un tavuk göğsünü tadını bozacaktır. Un ve tereyağın birleşimi beşamel sos gibi olmalıdır. Rengini kaybetmeden un kokusu çıkana kadar kavurulmalı.

Yalancı Tavuk göğsü tatlısının bir diğer püf noktası ise çırpma işlemidir. Çırpma aşaması kısa tutulmamalıdır. Ocaktan alındıktan sonra 5 dakikaya kadar çırpılan tatlı kıvam alacak ve daha da lezzetlenmiş olacaktır.