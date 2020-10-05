  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı nasıl yapılır?

Tavuk göğsü tatlısı yıllardır ülkemizde sevilerek tüketilen en yaygın tariflerden biridir. Üstelik tarifin orjinali yalancısından daha çok bilinmektedir. Sütlü tatlıların en lezzetlisi olan nefis yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte Yalancı tavuk göğsü tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:34:00 -
Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı nasıl yapılır?

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı Trk mutfağının muhallebi türündeki en yaygın sütlü tatlılarından biri olup orjinali tavuk göğsü ile yapılmaktadır. Yalancı tavuk göğsü tarifi ise oldukça hafif, hatta kimi diyet listelerinde bile kullanılan bir tatlıdır. İşte yalancı tavuk göğsü tarifi ve detayları...

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Malzemeler

1litre süt (5 su bardağı süt)

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya (şekerli vanilin)

Ölçü olarak 200 ml bardak kullanılmaktadır.

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı nasıl yapılır?

Tereyağını tencerede eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar yağda kavurun.

Üzerine sütü ve şekeri ilave edin.

Karıştıra karıştıra muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.

Ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin ve 4-5 dakika kadar çırpın.

Cam fırın kabını suyla güzelce ıslatın.

Hazırladığınız tatlıyı fırın kabına aktarın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp 2 saat kadar soğutun.

Ardından dilimleyip dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun…

Püf noktası:

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısının en önemli püf noktası öncelikle tereyağını un ile yeterli ölçüde kavurmaktır. Rengini çok karartıp helva kıvamına gelen un tavuk göğsünü tadını bozacaktır. Un ve tereyağın birleşimi beşamel sos gibi olmalıdır. Rengini kaybetmeden un kokusu çıkana kadar kavurulmalı.

Yalancı Tavuk göğsü tatlısının bir diğer püf noktası ise çırpma işlemidir. Çırpma aşaması kısa tutulmamalıdır. Ocaktan alındıktan sonra 5 dakikaya kadar çırpılan tatlı kıvam alacak ve daha da lezzetlenmiş olacaktır. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı
Gündem

Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı

Eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ağır sanayinin ..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay