Vincenzo Italiano iddialı konuştu! Her şeyi yapacağız

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk iki maçını kazanarak yoluna devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşısında ortaya konan oyunun gelecek karşılaşmalar için umut verdiğini belirtti.

Avrupa’da mücadele edebilmek için zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Italiano, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık.”

Takımının aynı performansı sürdürmesi halinde hedefine ulaşabileceğini söyleyen Italiano, “Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa’da.” dedi.

‘AZ OYNAYAN OYUNCULAR NE KADAR HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİ’

Avrupa Ligi’nde ilk 2 maçlarını galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduğunu belirten Italiano, “Herkesi tebrik etmek gerekiyor, herkesten mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler” diye konuştu.

‘ORKUN’UN UMARIM YAKINDA DÖNER’

Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen Italiano, “Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum” dedi.

‘BURAYA GELMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK’

Avrupa Ligi’ndeki her karşılaşmaya önem verdiklerini vurgulayan İtalyan teknik adam, “Bunu hep söylüyordum, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa’daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARIMIZA EN İYİSİNİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR’

Deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Italiano, “Bugün stadyumun neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından konuşan Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi’nde üst tura çıkmak için bütün imkânlarını zorlayacaklarını söyledi. İtalyan teknik adam, az süre alan oyuncuların performansına da dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk iki maçını kazanarak yoluna devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşısında ortaya konan oyunun gelecek karşılaşmalar için umut verdiğini belirtti.

Avrupa’da mücadele edebilmek için zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Italiano, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık.”

Takımının aynı performansı sürdürmesi halinde hedefine ulaşabileceğini söyleyen Italiano, “Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa’da.” dedi.

‘BU SENE AVRUPA’DA İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ’

Avrupa Ligi’nde üst tura yükselmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız. Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık. Bugünkü oyundan çok memnunum. Hep böyle olursak üst tura çıkabiliriz. Bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa’da.”