Üzerlik tohumu nedir, ne işe yarar? Üzerlik otu neye iyi gelir?

Ülkemizde ise bitki çayı olarak ve evdeki kötü enerjiyi dağıtmak için kullanılır. Ülkemizdeki bilinen bir diğer adı da “nazar otu” olmaktadır. Üzerlik tohumu içinde ne var? Üzerlik otunun tohumlarında birkaç madde yer alır. Bu maddeler harmalin, harmalol, harmil ve peganin maddeleridir. Kırmızı boya maddesini de tohumun içinde barındırır.

Peygamberimiz’in (S.A.V) Üzerlik otunu hakkındaki sözü

Üzerlik otuna dair bir hadis de yer almaktadır. Bu hadis ise “Bu ilaç olarak kullanılan tohumdur, Hz. Peygamber’in hadisinde de adı ile geçen ot budur. Üzerlik otu denilir. Halk arasında tabir ederler.” Der. Ebu Ubeyd de: “Hurf yani üzerlik otudur.” Der şeklinde aktarılır.

Üzerlik otu faydaları neler?

Nefes açar. Üzerlik otunun kokusu, nefes darlığı ve burun tıkanıklığını geçirecek kadar etkilidir. Bağırsak kurtları gibi mide sorunlarını kısa sürede yok ederek daha mutlu bağırsaklara kavuşmanızı sağlar. Dikkat dağınıklığı ve algı problemlerine çaredir. Boğaz enfeksiyonu gibi rahatsızlıklarda iltihap atıcı etkisini göstererek birçok kişinin daha kısa sürede toparlanmasını sağlar. İdrar yolu enfeksiyonunda da faydaları ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Üreme hormonlarını da çalıştıran üzerlik otu, kadın ve erkeklerde cinsel gücü artıran bir bitki olarak bilinmektedir. Ayrıca üzerlik otunun nazardan koruduğuna da inanılır.