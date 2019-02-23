Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü

Aleyna Dalveren, ikinci kez umreye gitti. Umre dönüşü kendisine hediye gelen içkiyi gören Dalveren, dışarı çıkarak içkiyi kanalizasyona döktü.

İkinci kez umreye giden genç şarkıcı Aleyna Dalveren, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Rabbim sana binlerce kez şükür 2. kez nasip oldu evine gelmek... Allah'ım isteyen herkese nasip eylesin dualarını kabul eylesin. Bir bilseniz Kabe'nin nasıl güzel bir kokusu var huzur verir içinizi titretir."

İçkiyi kanalizayona döktü: Layık olduğu yere gitti

Kendisine hediye gelen içkiyi kanalizasyona döken Aleyna Dalveren, "Layık olduğu yere gitti" dedi.

O anları da hesabından yayınlayan Dalveren "Ey Allah'ım içkiyi yasak kıldığın gün sahabe efendilerimiz bütün içkilerini Medine sokaklarına döküp günlerce oluk oluk o içkiler akarken onlara nasıl sevap yazdıysan bana da öyle sevap yaz Allah'ım sen şahit ol senin için döküyorum bunu" yazdı.