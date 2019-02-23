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Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü

İkinci kez umreye giden Aleyna Dalveren, hediye gelen içkiyi kanalizasyona döktü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dalveren, "layık olduğu yere gitti" ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:13

Aleyna Dalveren, ikinci kez umreye gitti. Umre dönüşü kendisine hediye gelen içkiyi gören Dalveren, dışarı çıkarak içkiyi kanalizasyona döktü.

İkinci kez umreye giden genç şarkıcı Aleyna Dalveren, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Rabbim sana binlerce kez şükür 2. kez nasip oldu evine gelmek... Allah'ım isteyen herkese nasip eylesin dualarını kabul eylesin. Bir bilseniz Kabe'nin nasıl güzel bir kokusu var huzur verir içinizi titretir."

İçkiyi kanalizayona döktü: Layık olduğu yere gitti

Kendisine hediye gelen içkiyi kanalizasyona döken Aleyna Dalveren, "Layık olduğu yere gitti" dedi.

O anları da hesabından yayınlayan Dalveren "Ey Allah'ım içkiyi yasak kıldığın gün sahabe efendilerimiz bütün içkilerini Medine sokaklarına döküp günlerce oluk oluk o içkiler akarken onlara nasıl sevap yazdıysan bana da öyle sevap yaz Allah'ım sen şahit ol senin için döküyorum bunu" yazdı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:13
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YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim9 dk önce
    ÂMİN.....MAŞÂALLAH...Şimdi bir Nisa(bayan) olarak kendini Ört gizle ve ÖZEL OLDUĞUNU HİSSETTİR KARDEŞ
  • Soru yorumSoru yorum11 dk önce
    Kabeyide turistik mekana çevirdiler. Verilen poZlara bak.Akitin Düştüğü hallere bak. Haber yaptığı şeye bak. Sanki eyfel Pisa kulesi önünde poz veriyor. Bu kahrolası cehalet mahvetti muslumanlari.

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