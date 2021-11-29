Twitter'ın CEO'su istifa etti... İşte yerine gelen isim

Sosyal medya platformu Twitter, CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa etti. Yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal geldi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Dorsey, "Kimsenin duyduğundan emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

İstifa kararı sonrası Twitter'ın hisseleri yükseldi

45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.