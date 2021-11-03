Türkiye Gençlik Birliği nedir? TGB başkanı kim yönetiminde kimler var? TGB amacı hedefi ne?

ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacaktı. Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" notu düşüldü. Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha, ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK.!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği kimdir?

TGB’nin amacı nedir? Türkiye Gençlik Birliği'nin internet sitesinde TGB'nin kim olduğunu şu şekilde açkılamakta: Ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) nedir?

Türkiye Gençlik Birliği, 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, 40 üniversiteden 65 öğrenci topluluğunun bir araya geldiği Türkiye Gençlik kurultayı ile kuruldu. TGB, yayılmacı ve sömürgeci güçlere karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kurulan bağımsız cumhuriyetimizi ve devrimlerimizi savunmayı gençliğin en birinci görevi ilan eder. Ülkemizin bağımsızlığına, birliğine ve cumhuriyetimize dönük saldırılara karşı, Türk Gençliğini sağ-sol demeden vatan savunmasında birleştirmeyi başarmıştır. 19 Ekim 2013 tarihinde kurulan Türkiye Liseliler Birliği ile yüzlerce lisede faaliyet yürütmektedir.

Türkiye Gençlik Birliği Başkanlık Kurulu Üyeleri

Dilek Çınar Genel Başkan

Berke Mustafa Berkil Genel Sekreter

Furkan Kaplan TLB Genel Başkanı

Görkem Gözet Genel Başkan Yardımcısı

Naci Önenköprülü Genel Başkan Yardımcısı

Işıkgün Akfırat Genel Başkan Yardımcısı

Doğa Dursun Genel Başkan Yardımcısı

Yiğit Alp Yurdakul Genel Sekreter Yardımcısı

Erol Aslan Genel Sekreter Yardımcısı

İbrahim Toroman Genel Sekreter Yardımcısı

Barış Dikmen TLB Genel Sekreteri

Ata Ogün Kaplan Kırmızı Beyaz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Kayahan Çetin Ankara İl Başkanı

Duygu Karabulut İstanbul İl Başkanı

Aylin Kum İzmir İl Başkanı

Türkiye Gençlik Birliği Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Dilek Çınar Genel Başkan

Berke Mustafa Berkil Genel Sekreter

Furkan Kaplan TLB Genel Başkanı

Görkem Gözet Genel Başkan Yardımcısı

Naci Önenköprülü Genel Başkan Yardımcısı

Işıkgün Akfırat Genel Başkan Yardımcısı

Doğa Dursun TGB Genel Başkan Yardımcısı

Erol AslanGenel Sekreter Yardımcısı

Yiğit Alp Yurdakul Genel Sekreter Yardımcısı

İbrahim Toraman Genel Sekreter Yardımcısı

Ata Ogün Kaplan Kırmızı Beyaz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Barış Dikmen TLB Genel Sekreteri

Peri Ayhan TLB Genel Başkan Yardımcısı

İshak Aykaç GYK Üyesi

Murat Turgay Sancaklı Film Birimi Sorumlusu

Rabia Nur Ağar TGB Sosyal Medya Sorumlusu

Ebda Okutur TLB Sosyal Medya Sorumlusu

Ülkühan Sercan Doğanbey Basın Sorumlusu

Kaan YiğitTGB AFK Üyesi

Gözdenur Mercan Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri

Ali Özgür TGB Muğla İl Başkanı

Ali Rıza Yığ TGB Denizli İl Başkanı

Aylin Kum TGB İzmir İl Başkanı

Barış Akkaya TGB Antalya İl Başkan Yardımcısı

Duygu Karabulut TGB İstanbul İl Başkanı

Elif Beyza Tekin TGB İstanbul AFK Başkanı

Emre Oflaz TGB İstanbul İl Yöneticisi

Göksu Nacar TGB İzmir İl Sekreteri

Kayahan ÇetinT GB Ankara İl Başkanı

Mete Utku Kılıç TGB Sakarya İl Yöneticisi

Nilay Güven TGB Antalya İl Başkanı

Oğuzhan Balkan GYK Üyesi

Sibel Canbazoğlu TGB Kütahya İl Temsilcisi

Sueda Babacan TGB Ankara İl Başkan Yardımcısı

Umut Gör TGB Muğla İl Yöneticisi

Yağmur Biçen TGB Edirne İl Temsilcisi

Yiğit Çınar TGB İstanbul İl Sekreteri

Can Aybars Bilgicier TGB Ankara İl Sekreteri

Umut Belen TGB Antalya İl Sekreteri

Arda Tunçel TGB Çin Temsilcisi

Uğur Saçma TGB Denizli İl Başkan Yardımcısı

Ahmet Saral TGB Denizli İl Sekreteri

Hasan Almışlar TGB Eskişehir İl Başkan Vekili

Cemre Nilsu Çatakoğlu TGB Eskişehir İl Sekreteri

Ata Pelvanoğlu TGB Eskişehir İl Yöneticisi

Murat Katlanç TGB İstanbul İl Yöneticisi

Elfide Nur Atalay TGB İzmir İl Başkan Yardımcısı

Ümit ÇalışkanTGB İzmir İl Başkan Yardımcısı

Mustafa Koz TGB Konya İl Başkan Vekili

Muhammed Koz TGB Konya İl Yöneticisi

İlyas Yılmaz TGB Muğla İl Sekreteri

Demircan Demir TGB Sakarya İl Başkanı

Elif Asena Mirze TLB Ankara Sorumlusu