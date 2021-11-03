Türkiye Gençlik Birliği nedir? TGB başkanı kim yönetiminde kimler var? TGB amacı hedefi ne?
Türkiye Gençlik Birliği görüşü nedir? ABD Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri de Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini sosyal medyadan duyurdu. Peki Türkiye Gençlik Birliği kimdir? Türkiye Gençlik Birliği nedir? Türkiye Gençlik Birliği Başkanı kim? Türkiye Gençlik Birliği yönetiminde kimler var? Türkiye Gençlik Birliği amacı hedefi ne?
ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacaktı. Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" notu düşüldü. Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha, ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK.!" ifadelerini kullandı.
Türkiye Gençlik Birliği kimdir?
TGB’nin amacı nedir? Türkiye Gençlik Birliği'nin internet sitesinde TGB'nin kim olduğunu şu şekilde açkılamakta: Ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) nedir?
Türkiye Gençlik Birliği, 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, 40 üniversiteden 65 öğrenci topluluğunun bir araya geldiği Türkiye Gençlik kurultayı ile kuruldu. TGB, yayılmacı ve sömürgeci güçlere karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kurulan bağımsız cumhuriyetimizi ve devrimlerimizi savunmayı gençliğin en birinci görevi ilan eder. Ülkemizin bağımsızlığına, birliğine ve cumhuriyetimize dönük saldırılara karşı, Türk Gençliğini sağ-sol demeden vatan savunmasında birleştirmeyi başarmıştır. 19 Ekim 2013 tarihinde kurulan Türkiye Liseliler Birliği ile yüzlerce lisede faaliyet yürütmektedir.
Türkiye Gençlik Birliği Başkanlık Kurulu Üyeleri
Dilek Çınar Genel Başkan
Berke Mustafa Berkil Genel Sekreter
Furkan Kaplan TLB Genel Başkanı
Görkem Gözet Genel Başkan Yardımcısı
Naci Önenköprülü Genel Başkan Yardımcısı
Işıkgün Akfırat Genel Başkan Yardımcısı
Doğa Dursun Genel Başkan Yardımcısı
Yiğit Alp Yurdakul Genel Sekreter Yardımcısı
Erol Aslan Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Toroman Genel Sekreter Yardımcısı
Barış Dikmen TLB Genel Sekreteri
Ata Ogün Kaplan Kırmızı Beyaz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Kayahan Çetin Ankara İl Başkanı
Duygu Karabulut İstanbul İl Başkanı
Aylin Kum İzmir İl Başkanı
Türkiye Gençlik Birliği Genel Yönetim Kurulu Üyeleri
Dilek Çınar Genel Başkan
Berke Mustafa Berkil Genel Sekreter
Furkan Kaplan TLB Genel Başkanı
Görkem Gözet Genel Başkan Yardımcısı
Naci Önenköprülü Genel Başkan Yardımcısı
Işıkgün Akfırat Genel Başkan Yardımcısı
Doğa Dursun TGB Genel Başkan Yardımcısı
Erol AslanGenel Sekreter Yardımcısı
Yiğit Alp Yurdakul Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Toraman Genel Sekreter Yardımcısı
Ata Ogün Kaplan Kırmızı Beyaz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Barış Dikmen TLB Genel Sekreteri
Peri Ayhan TLB Genel Başkan Yardımcısı
İshak Aykaç GYK Üyesi
Murat Turgay Sancaklı Film Birimi Sorumlusu
Rabia Nur Ağar TGB Sosyal Medya Sorumlusu
Ebda Okutur TLB Sosyal Medya Sorumlusu
Ülkühan Sercan Doğanbey Basın Sorumlusu
Kaan YiğitTGB AFK Üyesi
Gözdenur Mercan Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri
Ali Özgür TGB Muğla İl Başkanı
Ali Rıza Yığ TGB Denizli İl Başkanı
Aylin Kum TGB İzmir İl Başkanı
Barış Akkaya TGB Antalya İl Başkan Yardımcısı
Duygu Karabulut TGB İstanbul İl Başkanı
Elif Beyza Tekin TGB İstanbul AFK Başkanı
Emre Oflaz TGB İstanbul İl Yöneticisi
Göksu Nacar TGB İzmir İl Sekreteri
Kayahan ÇetinT GB Ankara İl Başkanı
Mete Utku Kılıç TGB Sakarya İl Yöneticisi
Nilay Güven TGB Antalya İl Başkanı
Oğuzhan Balkan GYK Üyesi
Sibel Canbazoğlu TGB Kütahya İl Temsilcisi
Sueda Babacan TGB Ankara İl Başkan Yardımcısı
Umut Gör TGB Muğla İl Yöneticisi
Yağmur Biçen TGB Edirne İl Temsilcisi
Yiğit Çınar TGB İstanbul İl Sekreteri
Can Aybars Bilgicier TGB Ankara İl Sekreteri
Umut Belen TGB Antalya İl Sekreteri
Arda Tunçel TGB Çin Temsilcisi
Uğur Saçma TGB Denizli İl Başkan Yardımcısı
Ahmet Saral TGB Denizli İl Sekreteri
Hasan Almışlar TGB Eskişehir İl Başkan Vekili
Cemre Nilsu Çatakoğlu TGB Eskişehir İl Sekreteri
Ata Pelvanoğlu TGB Eskişehir İl Yöneticisi
Murat Katlanç TGB İstanbul İl Yöneticisi
Elfide Nur Atalay TGB İzmir İl Başkan Yardımcısı
Ümit ÇalışkanTGB İzmir İl Başkan Yardımcısı
Mustafa Koz TGB Konya İl Başkan Vekili
Muhammed Koz TGB Konya İl Yöneticisi
İlyas Yılmaz TGB Muğla İl Sekreteri
Demircan Demir TGB Sakarya İl Başkanı
Elif Asena Mirze TLB Ankara Sorumlusu