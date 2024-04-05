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Gündem Türk Polis Teşkilatı 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor
Gündem

Türk Polis Teşkilatı 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 12:18:00 -
Türk Polis Teşkilatı 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale’nin huzurlu bir şehir olmasında emniyet teşkilatının büyük katkıları olduğunu ifade ederek Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

 


Türk Polis Teşkilatı 179. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasemin Topsakal, Komiser Nuran Bayrak, Komiser Cemre Özkan, Polis Memurları Fatih Altınoluk, Ferhat Kılıç, Hakan Uçbağlar, Hayrettin Kesikçi ve Çarşı Mahalle Bekçisi İdris Ferdi Uzun, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir süre görüşerek sohbet etti. Türk Polis Teşkilatı 179. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası kapsamında yapılacak faaliyetler ve etkinlikler ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı desteklerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür etti.
Çanakkale’nin huzurlu bir şehir olmasında emniyet teşkilatının büyük katkıları olduğunu ifade eden ve Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve İl Emniyet Müdürlüğü personellerine görevlerinde başarılar diledi.

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