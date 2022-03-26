Tunceli iftar saat kaçta? Tunceli imsakiye 2022
İftar saat kaçta bugün? Ramazan ayında en çok araştırılar konuların başında ‘Bugün iftar saat kaçta?’ konusu geliyor. Şimdiden pek çok kişi iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün iftar kaçta? Tunceli güncel iftar imsak vakitleri
Ramazan ayı büyük bir özlemle bekleniyor. Bilindiği gibi 2 Şubat’ta recep ayı, 4 Mart’ta ise şaban ayına girildi. 2 Nisan Cumartesi günü ise ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı gelmeden imsakiyeler de belli oldu. Tunceli’de ilk iftar 8.53’te yapılacak.
Tunceli iftar saat kaçta? Tunceli imsakiye 2022