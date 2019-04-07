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Topuklarınızda oluşan çatlaklardan kurtulmanın 10 yolu

Ayak tabanı ve topuklarda oluşan derin çatlaklar artık kabusunuz olmaktan çıkacak.

07 Nisan 2019 Pazar 08:30
Topuklarınızda oluşan çatlaklardan kurtulmanın 10 yolu

Ayak tabanı ve topuklarda oluşan çatlaklar kadınların en büyük sorunlarından biridir. Özellikle 30 yaşından sonra cildin de yavaş yavaş güç kaybetmesiyle derinleşen bu çatlaklardan kurtulmanın bir formülü olduğunu biliyor muydunuz? İşte 10 maddede pürüzsüz ayakların formülü: 

Maydanoz banyosu 

Yarım demek maydanozu parçalayıp ılık suyun içerisine atın. Ayaklarınızı hazırladığınız bu suda yarım saat tutun. Bu banyoyu her gün tekrarlayın. 10 gün sonra ayaklarınız yumuşacık olacak.

Limon topuk!

Bir limonu ikiye kesin. Limonun suyunu sıkın. Kalan iki parça posayı topuklarınıza yerleştirin. Posaların topukta sabit durması için çorap giyin. Yarım saat sonra limon kabuklarını topuğunuzdan alın ve hindistancevizi yağı ile ayaklarınızı ovalayın. 

Çay ağacı yağı nasırlara iyi gelir

Ilık suyla doldurduğunuz leğene birkaç damla çay ağacı yağı damlatın. Çay ağacı yağı güçlü bir üründür. Ayaklarınızın zarar görmesini istemiyorsanız süreyi 15 dakikadan fazla uzun tutmayın.

Elma sirkesi farkı

Bir leğeni ılık suyla doldurun. Suya bir miktar elma sirkesi damlatın. 20 dakikanın sonunda topuklarınızı nazik hareketlerle törpüleyin.

Yulaf ezmesi maskesi

Yulaf ezmesi ile jojoba yağını iyice lapa haline getirin. Hazırladığınız maskeyi ayaklarınızda yarım saat bekletin. Yaklaşık bir hafta boyunca her gün bu maskeyi yaptıktan sonra ayaklarınızdaki farkı hissedeceksiniz.

Muz-avokado ikilisi

Bir adet muz ile yarım avokadoyu püre haline getirin. Hazırladığınız macunu topuklarınıza sürün ve yaklaşık 20 dakika bekleyin. Ardından ayaklarınızı ılık suyla temizleyin ve güzelce kurulayın. Ayaklarınız çatlaklardan arınana kadar bu uygulamayı her gün tekrarlayabilirsiniz.

Aspirin-limon 

6 adet aspirini toz haline getirin. 1 yemek kaşığı limon suyunu aspirinle karıştırın. Elde ettiğiniz macunu ayaklarınıza uygulayın ve streç film ile ayaklarınızı sarın. 10 dakikanın ardından ayaklarınızı ılık suyla temizleyin. Bu işlemi bir hafta uyguladıktan sonra aradaki fark sizi bir hayli şaşırtacak.

Ananas kabuğu faydası

Ananas kabuklarının iç tarafı ayağınıza gelecek şekilde ayaklarınıza yerleştirin. Kabukların düşmemesi için ardından çorap giyin. Kabukları ayağınızda 15 dakika bekletin ardından ılık suyla yıkayın. Bu işlemi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Hint yağı masajı

Bir leğenin içerisine 5 yemek kaşığı hint yağı ilave edin. Ayaklarınızı hazırladığınız suyun içerisinde 10 dakika bekletin. 10 dakikanın ardından ayak tabanınızı törpüleyin. Bu uygulamayı her gün tekrarlayabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 08:30
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