Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin her noktasında dar ve orda gelirli vatandaşlara uygun fiyata konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ yapacağı konutlar için kura çekilişi yaparak, TOKİ’ye başvuruda bulunanlar arasında kura yöntemiyle hak sahiplerini tespit etmeye çalışıyor. TOKİ’den kura sonucu ev almaya hak kazan vatandaşlar sevinç çığlıkları atarken, TOKİ’den ev alamayan vatandaşlar ise bir sonraki TOKİ projelerini bekliyor. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim? sorusunu de sormaya devam ediyor.

TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ satışlarının nerede olduğunu merak eden vatandaşlar, TOKİ konut satışlarına ilişkin detayları kurumun internet sitesi üzerindeki “Talep ve Satış” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor. Orta ve dar gelirli vatandaşlara yönelik Afyon Dinar Suçıkan Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, yine Afyon Bayat 3. Etap 236 adet konut projesi, Kuzey Ankara Kent Girişi 2. Bölge 1. Etap 563 konut projesi, Denizi, Çankarı, Çorum, Edirne, Kütahya, Kocaeli, Malatya, Niğde ve daha bir çok il ve ilçede TOKİ konut satışları yapılmakta.