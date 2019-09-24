TOKİ konutları için başvuruda bulunan ancak TOKİ kura çekilişi sonuçları ile ev çıkmayan vatandaşlar yeniden TOKİ’ye başvuruda bulunabilirim miyim? sorusunu sormakta. TOKİ’den ev çıkmayanlar müjdeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum "İsmi çıkmayanlar üzülmesin, alt gelir grubu herkesi ev sahibi yapacağız" diyerek TOKİ’den ev çıkmayan vatandaşları TOKİ’ye başvuru yapmalarını istedi.

TOKİ konutlarından ev sahibi olacaklar kurada adı çıkan ve adı çıkmayan herkese TOKİ SMS bilgilendirme mesajı göndererek kura sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacak.

TOKİ kurada ismi çıkanlar ne yapacak?

TOKİ kurasında adı çıkanlar öncelikle konut peşinatı için belirtilen tutarı bankaya yatırmakla mesul olacaklar. Ardından TOKİ daire çekilişi yapılacak ve hak sahiplerinin hangi daireleri satın alacakları yine kura yöntemi ile belirlenecek. Kura çekilişi ile adı çıkmayan kişilere para iadesi yapılacak. Kurada adı çıkmayan kişiler yatırmış oldukları 2+1 konut peşinatı için 500 lira, 3+1 konut peşinatı için bin lira olan paralarını 3 Temmuz Çarşamba günü itibari ile parayı yatırmış oldukları banka şubesi üzerinden iade alacaklar.

TOKİ başvuru parası İadesi 2019 hangi bankadan alınacak? Başvuru parası için yatırılan ücretler kişinin başvuruda bulunduğu banka şubeleri üzerinden dekontları ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunmaları halinde geri ödenecek.

TOKİ’den ev çıkmayanlar yeniden başvuruda bulunur mu?

Çekilişte konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çekilişte ismi çıkmayan kişilere üzülmemelerini söyleyerek "'Vatandaşlarımız imar barışı ödemelerini böylelikle yapabilecek. Sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. 67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip, vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak" dedi.