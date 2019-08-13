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TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı

TOKİ başvurularına yoğun ilgi söz konusu. TOKİ’ye başvurusu sonucu TOKİ kura çekilişinde kendisine ev çıkan ve TOKİ’den ev alan bir kişi yeniden TOKİ’den ev alabilir mi? TOKİ başvurusu yapabilir mi? TOKİ ev alma başvuru şartları neler? TOKİ’den alınan ev satılabilir mi? TOKİ projelerine başvuru yapan vatandaşlar bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi? sorusunun yanıtını merak ediyor.

13 Ağustos 2019 Salı 12:05
TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı

TOKİ başvurularına yoğun ilgi söz konusu. TOKİ’ye başvurusu sonucu TOKİ kura çekilişinde kendisine ev çıkan ve TOKİ’den ev alan bir kişi yeniden TOKİ’den ev alabilir mi? TOKİ başvurusu yapabilir mi? TOKİ ev alma başvuru şartları neler? TOKİ’den alınan ev satılabilir mi? TOKİ projelerine başvuru yapan vatandaşlar bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. 

TOKİ'de bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin  TOKİ  tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ’den ev nasıl alınır?

TOKİ Kura sonucu hak kazananlar şimdi ne yapacak?

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:05
  1. TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı
  2. TOKİ’den ev alabilir mi?
  3. TOKİ başvurusu yapabilir mi?
  4. TOKİ ev alma başvuru şartları neler?

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