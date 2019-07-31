TOKİ’den ev alan ölürse ödemeler ne olur | TOKİ'den ev alan vefat ederse borcunu kim öder?

TOKİ’den ev almak pek çok vatandaşın en büyük hayallerinden biri. Zira kira öder gibi TOKİ’den ev sahibi olma imkanına sahip olunmakta. TOKİ’den ev almış vatandaşların sıkça sorduğu soruların başında “TOKİ’den ev aldım taksitlerini ödüyorum ben ölürsem ailem kalan parayı taksitle mi ödüyor yoksa pesin olarak mi istiyorsunuz?” sorusu yer almakta. Peki TOKİ’den ev alan ölürse ödemeler ne olur? TOKİ hak sahibi vefat ederse ne olur, vefat durumunda toki borcu, toki den ev alan vefat ederse borcu ne olur, ölen kişinin TOKİ borcunu kim öder? Bu soruları TOKİ’den şu şekilde cevap geldi.

“Hak sahibi vatandaşımızın vefatı durumda yasal varislerin (eş ve çocuklar) veraset ilanı çıkararak gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalandığı banka şubesine giderek sözleşmeyi devralmak için başvuru yapmaları gerekmektedir. Sözleşme imzalama aşamasında varisler arasında ortak olarak sözleşme imzalanabilir ya da hak sahipleri aralarında anlaşarak feragatname oluşturup yalnızca bir kişi adına da sözleşme imzalayabilir. Kalan borç taksitli olarak ödenir ve konut üzerindeki tüm haklar sözleşmeyi devralan vatandaşımız tarafından devam ettirilir.”

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