TOKİ’den asgari ücretle çalışanlar ev alır mı? TOKİ satışları nerelerde?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuruları nasıl yapılacağının yanında TOKİ başvuru şartları neler olduğunu da merak ediyor. TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere uygun koşullarla konut yapıp TOKİ başvuru yapılıp TOKİ kura çekilişi sonucuna göre de TOKİ’den hak sahibi olanlara yönelik ev teslimi yapıyor. Peki TOKİ’den kimler ev alabilir? TOKİ’den asgari ücretle çalışanlar ev alır mı? TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ konut başvuru şartları neler? TOKİ nerelerde ev yapıyor? İşte detaylar…

Ülkemizin dört bir yanında binlerce vatandaşımızı uygun koşullarda konut sahibi yapan TOKİ, asgari ücretliye de konut verecek. Dar gelirliyi düşünen TOKİ, 12 bin TL peşinat ve aylık 401 lira taksitle asgari ücretle çalışan kişilere konut satışı gerçekleştirecek. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, 386,24 TL’ye TOKİ’den ev almak mümkün. İşte detaylar.

TOKİ Balıkesir İvrindi Kurtuluş Mahallesi

Bu projede yer alan 1 adet konut, ön şartsız ve kurasız başvuru önceliğine göre satılacak. Bu konut 5 Ağustos - 31 Aralık 2019 arihleri arasında Ziraat Bankası İvrindi şubesinden satışa çıkarılacak.

TOKİ Niğde Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi

Bu projede toplam 8 adet konut bulunmaktadır. Engelli vatandaşlara özeldir. En az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara satılacak. Bu konutlar 1 Ağustos - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Halkbank Niğde şubesinden satışa sunulacaktır.

TOKİ Tokat Merkez Dedeli Mahallesi

Bu projede 6 adet dar gelir grubuna satılacak konut bulunuyor.. Bu konutlar 8 Ağustos - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Halkbank Tokat şubesinden satışa çıkarılıyor.

Şanlıurfa Hilvan

Bu projede 1 adet daire bulunuyor. Bu konutun bedeli 115 bin 871 TL şeklinde belirlendi. Bu evi almaya hak kazanan kişinin ödeyeceği peşinat bedeli 13 bin 904 TL ile 23 bin 174 TL arasında farklılık gösteriyor. En düşük taksit bedeli 386,24 TL iken en yüksek taksit bedeli de 566, 48 TL.

TOKİ Çankırı

Bu projede alt gelir gurubuna toplam 98 adet konut ayrıldı. Projede en düşük konut bedeli 109 bin 968 TL, en yüksek konut bedeli 145 bin 28 TL şeklinde belirlendi. Aylık taksit tutarları ise 366,56 TL ile 709 TL arasında değişiyor. Peşinatlar ise 13 bin 196 TL'den başlayıp, 29 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu projede vatandaşlarımıza 180, 216 ve 240 ay vade imkanı sağlanıyor.

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