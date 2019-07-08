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TOKİ konutlarına başka ilden başvuru yapılır mı

TOKİ yaptığı konutlarla binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Uygun fiyat ve uygun ödeme fırsatı sunan TOKİ konutlarına ilişkin başvuru ve başvuru şartları merak ediliyor. TOKİ’den ev alacak vatandaşlar, TOKİ konutlarına başka ilden başvuru yapılır mı? İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi? sorununun cevabını araştırıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
TOKİ konutlarına başka ilden başvuru yapılır mı

TOKİ yaptığı konutlarla binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Uygun fiyat ve uygun ödeme fırsatı sunan TOKİ konutlarına ilişkin başvuru ve başvuru şartları merak ediliyor. TOKİ’den ev alacak vatandaşlar, TOKİ konutlarına başka ilden başvuru yapılır mı? İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi? sorununun cevabını araştırıyor. TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ kura sonuçları.

İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Web sayfamızdaki “Talep ve Satış” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
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  12. Sıkça Sorulan Sorular

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