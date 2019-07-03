TOKİ konutlar bitmeden kura çekildi peşinat alınacak mı 2019

TOKİ’den ev alan ya da alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını ve TOKİ fiyatlarını, TOKİ taksit ödemelerini ve TOKİ kura çekilişilerine ilişkin çok sayıda soru sormakta. TOKİ konutlar bitmeden kura çekildi peşinat alınacak mı yoksa evler teslim edildikten sonra mı başlayacak ödemeler? TOKİ peşinat ne zaman ödenir, TOKİ peşinat ödemeleri, TOKİ başvuru 2019, TOKİ ödemeleri nasıl oluyor, TOKİ ödemeleri ne zaman başlar?

TOKİ taksit ödemeleri kura çekildikten sonra mı yoksa evler teslim edildikten sonra mı baylaşacak? sorusuna verilecek cevaba gelecek olursak, TOKİ Konut projesinde hak sahipliği belirleme kurasından sonraki işlemler yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra proje inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından şerefiyeli konut fiyatları belirlenmekte ve hak sahiplerimiz için konut belirleme kurası çekilerek sözleşmeler imzalatılmaktadır.