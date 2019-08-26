TOKİ konut cayma nasıl yapılır? TOKİ cayma şartları neler?

TOKİ konut başvurusu yapan ve TOKİ kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaş TOKİ konutlarından cayabilir mi? TOKİ cayma şartları neler? TOKİ kuradan cayma nasıl yapılır? İşte detaylar.

TOKİ konutları cayma

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.