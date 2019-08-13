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TOKİ dar gelirli ev fiyatları 2019

TOKİ’den ev alacaklar TOKİ başvurularını araştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dönüşü TOKİ yeni projeler için kura çekimlerine devam edecek. Türkiye’nin pek çok yerinde konut yapan TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşların yanında engelli ve emeklilere yönelik de pek çok projeye imza atıyor. TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ dar gelirli konut satışları ile TOKİ fiyatları ve TOKİ taksit ödemeleri ne kadar? Araştırılan konuların başında gelmekte. TOKİ dar gelirli vatandaşlara aylık 500 TL taksitle ev sahibi yapmaya devam ediyor.

13 Ağustos 2019 Salı 12:59
TOKİ dar gelirli ev fiyatları 2019

TOKİ’den ev alacaklar TOKİ başvurularını araştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dönüşü TOKİ yeni projeler için kura çekimlerine devam edecek. Türkiye’nin pek çok yerinde konut yapan TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşların yanında engelli ve emeklilere yönelik de pek çok projeye imza atıyor. TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ dar gelirli konut satışları ile TOKİ fiyatları ve TOKİ taksit ödemeleri ne kadar? Araştırılan konuların başında gelmekte. TOKİ dar gelirli vatandaşlara aylık 500 TL taksitle ev sahibi yapmaya devam ediyor.

TOKİ alt gelirli ve emekli başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

 başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:59
  1. İstanbul
  2. TOKİ dar gelirli ev fiyatları 2019
  3. TOKİ’den ev nasıl alınır?
  4. TOKİ başvuru şartları neler?
  5. TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
  6. TOKİ dar gelirli konut satışları
  7. TOKİ fiyatları ve TOKİ taksit ödemeleri ne kadar?

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