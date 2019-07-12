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TOKİ dar gelirli başvuru 2019

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçirdiği konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların başını sokacak bir sıcak yuvaya sahip olmaya vesile olmaya devam ediyor. TOKİ’nin yaptığı iş çok güzel fakat bizde şans olmadığından TOKİ evlerini kazanmak bize çıkmıyor. Bu yüzden İstanbul’u terk ediyorum. Aşık Reyhani misali yükümü vurdum gidiyorum” diyenlere TOKİ’den dar ve orta gelirli vatandaşlara müjde. TOKİ yeni sosyal konut projesine imza atıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:53
TOKİ dar gelirli başvuru 2019

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçirdiği konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların başını sokacak bir sıcak yuvaya sahip olmaya vesile olmaya devam ediyor. TOKİ’nin yaptığı iş çok güzel fakat bizde şans olmadığından TOKİ evlerini kazanmak bize çıkmıyor. Bu yüzden İstanbul’u terk ediyorum. Aşık Reyhani misali yükümü vurdum gidiyorum” diyenlere TOKİ’den dar ve orta gelirli vatandaşlara müjde. TOKİ yeni sosyal konut projesine imza atıyor.

TOKİ’den yapılan sosyal konut projesine ilişkin açıklamada, “İdaremiz, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut üretimine hızla devam etmektedir. İstanbul’daki sosyal konut ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında yaklaşık 10 bin yeni sosyal konut üretme hedefimiz bulunmaktadır.  İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığımız 10 bin yeni sosyal konutumuz için arazi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2020 yılında TOKİ olarak uzun vade seçenekleriyle vatandaşlarımızın ev sahibi yapılması planlanmaktadır.” denildi. TOKİ'nin nerede konut yaptığın, başvuru şartlarının yanında TOKİ başvuruları için TOKİ'nin internet sitesini inleyeyebilirsiniz.

Başvuru Şartları - TOKİ başvuruları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:53
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