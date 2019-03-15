TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu 2019

TOKİ başvuruları 219 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar TOKİ’ye nasıl başvuru yapıldığını öğrenmek istiyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 50 bin TOKİ konut projesi müjdesini vermişti. Başvurular 6 Mart itibari ile başladı. Vatandaşlar 19 Nisan’ a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki TOKİ'ye kimler başvurabilir? Başvuruda aranan şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...

TOKİ başvuru tarihleri ne zaman?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular; 4 kategoride olacak.

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ başvuru şartları neler?

Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.