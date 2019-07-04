TOKİ başvuru bedeli geri ödemeleri başladı | TOKİ başvuru ücreti nasıl alınır?

TOKİ para iadesi ne zaman? 2019 TOKİ başvuru ücretleri iade işlemleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 50 bin sosyal konut projesi için başvuruda bulunanlar 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için 1000 TL ücret ödediler. İstanbul'daki Kayabaşı, Silivri ve Tuzla kura çekilişleri gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkmayanlar TOKİ başvuru ücretlerini bugün 4 Temmuz itibariyle alabilecek. Peki, TOKİ başvuru ücretleri nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücretleri nasıl alınır?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. TOKİ'nin hak sahibi olamaynlara gönderdiği mesaja göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra başvuru bedeli yatırılan şubelerinden dekont ve kimlik ile alınabiliyor.

TOKİ başvuru ücretleri hangi durumlarda geri alınır?

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.