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TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri nasıl imzalanacak?

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli oldu. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire, 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar şimdi hak sahibi belirleme kurası ile beraber sözleşmenin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri nasıl imzalanacak?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:20
TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri nasıl imzalanacak?

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli oldu. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire, 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar şimdi hak sahibi belirleme kurası ile beraber sözleşmenin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri nasıl imzalanacak?

Hak sahibi belirleme kurası nasıl gerçekleşecek?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri nasıl imzalanacak?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar.

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:20
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. toki
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