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Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlar ne durumda, teslimleri ne zaman yapılacak?

Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlarına başvuruda bulunan ve çekilen kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlarının ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarihi merak ediyor. Peki Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlarI ne zaman teslim edilir?

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:28
Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlar ne durumda, teslimleri ne zaman yapılacak?

Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlarına başvuruda bulunan ve çekilen kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlarının ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarihi merak ediyor. Peki Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlarI ne zaman teslim edilir? 

"Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 4. Etap 306 Adet Konut projesi %84 inşaat seviyesinde olup, çalışmaları devam etmektedir."

Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlar detayları

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslimini takip eden ay Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz) Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan İlk Dönemsel Artış Tarihi: Teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir

1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

3. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır. 

Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutları kura çekilişi

Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

3. Kura sırasında 80 adet yedek alıcı belirlenecektir.

4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

5. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

6) SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

 Sözleşme imzalama tarih ve yeri yukarıda belirtilmiştir. Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:

1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500-₺ olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)  Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

7) oturma koşulu ve devir işlemleri

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir. İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:28
  1. Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutlar ne durumda
  2. Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutların teslim işlemleri başladı mı?
  3. Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutları ne zaman teslim edilir?
  4. Tokat Niksar 4. etap TOKİ 306 adet konutları kura çekilişi

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