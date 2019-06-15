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TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir’in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 51 baş safkan Arap tayı, 25 Haziran’da satışa sunulacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir’in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 51 baş safkan Arap tayı, 25 Haziran’da satışa sunulacak.


TİGEM’e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına dair ihale, 25 Haziran Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri’nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Anadolu Tarım İşletmesinde yetişen 28’i dişi, 23’ü erkek olmak üzere toplam 51 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak. İhale şartnamesi TİGEM ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
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